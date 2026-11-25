El exministro advirtió sobre el estancamiento de la actividad, la caída de la inversión y las dificultades del empleo. También cuestionó la dependencia financiera de Estados Unidos.

Martín Guzmán criticó el modelo de Javier Milei y advirtió que no contempla una salida para reactivar la actividad económica.

El exministro de Economía Martín Guzmán cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y advirtió que el modelo libertario no ofrece una salida para reactivar la actividad . Según planteó, el estancamiento del consumo y de la inversión refleja un problema estructural que se profundiza después de más de dos años de gestión. "Si la gente estuviera bien, no habría riesgo de que gane la oposición" , sostuvo.

"Hay dos cosas que estimulan la actividad en el corto plazo: o crece el consumo o crece la inversión. No está pasando ninguna de las dos cosas ", explicó el exfuncionario en el streaming Gelatina. En ese sentido, consideró que la economía atraviesa un escenario de estancamiento o contracción y cuestionó la premisa oficial de que el sector privado será el encargado de impulsar por sí solo la recuperación. " No hay una forma de salir de ahí desde el modelo de Milei , que sostiene que 'todo lo va a resolver el sector privado'", afirmó.

Para Guzmán, el Estado debería recuperar un papel central en la inversión pública , especialmente en infraestructura, caminos, rutas y puertos. Sin embargo, señaló que el Gobierno está condicionado por su propio esquema fiscal, luego de reducir impuestos a los sectores de mayores ingresos y a empresas beneficiadas por el RIGI. "Por eso, Milei está atado", resumió.

El exministro advirtió que las consecuencias del modelo no necesariamente se traducirán en una corrida bancaria, pero sí en una crisis productiva y dificultades en el empleo . "Vas a tener una economía que tiene una real crisis productiva y enormes dificultades en el empleo", señaló.

Al referirse a una eventual propuesta económica del peronismo, Guzmán planteó que el principal desafío será recuperar la actividad sin aumentar la inflación . "La primera pregunta para cualquier plan económico peronista es: ¿cómo lograr expandir y recuperar la actividad económica sin aumentar la inflación?", sostuvo.

En esa línea, defendió una mayor inversión estatal en infraestructura y conocimiento para mejorar la productividad y generar condiciones favorables para el sector privado. También consideró necesario que el Estado pueda recaudar impuestos sobre los sectores que generan mayores ganancias y destinar esos recursos al desarrollo productivo. "Hay que dar una discusión de poder real en la Argentina", enfatizó.

El exministro señaló el estancamiento de la actividad, la caída de la inversión y las dificultades en el empleo como consecuencias del programa.

Por otra parte, cuestionó el estado del debate dentro del peronismo y sostuvo que la militancia necesita una propuesta concreta de futuro. "El entusiasmo en la militancia, para mí, se va a generar si logramos mostrar que tenemos un camino hacia adelante para construir que está bueno en serio", afirmó. Y agregó: "Lo que quiero es ver más disputa ideológica".

Martín Guzmán vinculó la suba del riesgo país con la dependencia de Estados Unidos

En otro tramo de sus declaraciones, el exministro analizó el impacto de la derrota electoral de Donald Trump sobre la situación financiera argentina y advirtió que el país quedó demasiado condicionado por la administración estadounidense. Recordó que durante 2025 hubo dos corridas cambiarias que expusieron las dificultades del esquema económico para combinar estabilidad, crecimiento y empleo de calidad.

"Tuvimos dos corridas cambiarias durante ese año, en las que recibimos 'ayuda' -entre comillas, porque después la pagás-", señaló. En la primera, el Gobierno recurrió al Fondo Monetario Internacional (FMI) y aumentó la deuda con el organismo. En la segunda, recibió un salvataje de Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro.

"Argentina quedó muy atada a Estados Unidos, pero no a Estados Unidos como país, sino al gobierno de los Estados Unidos", advirtió. En ese marco, vinculó el resultado electoral del 3 de noviembre, que perjudicó a los republicanos, con un aumento de la incertidumbre sobre la continuidad del respaldo financiero de Washington.

Guzmán también recordó que el ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que u$s5.000 millones saldrían del mercado de crédito argentino para financiar los gastos. Sin embargo, sostuvo que el costo de ese financiamiento genera dudas sobre su concreción y sobre el origen de los recursos necesarios para cubrir la diferencia.

"El hecho de que a Trump le haya ido mal genera muchas más dudas sobre la posibilidad de que ese financiamiento se concrete. Entonces, los números tal como los presentó Caputo no cierran y, además, no está claro de dónde va a salir la diferencia", explicó. Y concluyó: "Eso es lo que hace que aumente el riesgo país".