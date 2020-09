Salarios: cuáles son los sectores que darán los mayores incrementos este año

Gráfico Spot7 incrementos proyectados .jpg

El aumento efectivamente otorgado hasta julio equivale a un 20% mientras que la inflación acumulada hasta este mes es del 16%. “Esta situación responde al efecto de la retracción de la inflación: las empresas y los economistas privados creen que la inflación está contenida por la situación de cuarentena todavía vigente. La inflación según fuentes oficiales y privadas estaría en el orden del 41,3% anual”, explicó Ivana Thornton, directora de Career de Mercer.

Los aumentos salariales previstos por las empresas para el 2020 difieren en función de la industria: Fintech (42,7%), High Tech (41,8%), Retail (40,4%), Consumo Masivo (40,2%), Agro (40,1%), Ciencias de la Vida (40%) y Automotriz (40%) se ubican entre las industrias que superan la mediana de mercado (39%). Por otro lado, las industrias de Energía (23,3%), Ingeniería y Construcción (28,8%), Servicios (34,1%) y Bancos (26%) se ubican por debajo en el ranking de aumentos anuales previstos.

Por otra parte, se profundiza la tendencia a la recalendarización de los aumentos hacia los últimos meses del año, situación que genera una mayor concentración de incrementos en el segundo semestre.

En esta encuesta, el 41% de las empresas señaló que dará 2 incrementos, el 29% otorgará 3; el 18% otorgará 4; el 10,5 dará 1 solo aumento y el 1,5% ninguno.

El 8% de las empresas no otorgaron ningún incremento entre enero y agosto de este año. De este 8%, el 82% estima otorgar un incremento del 25% entre septiembre y diciembre y el 18% restante no otorgará incrementos.

“Dado el contexto, no se puede afirmar con exactitud que los incrementos proyectados para lo que queda del año realmente sucedan. Las empresas esperan otorgarlos pero la evolución de los negocios será la variable determinante”, detalló la experta.

Con respecto a la proyección 2021, sólo un 29% de las organizaciones respondieron tener un estimado de incrementos salariales siendo este del 40% anual, con una inflación estimada del 40,6 para el próximo año.

Los principales gastos reembolsados o elementos suministrados durante la Pandemia para aquellos colaboradores que normalmente no trabajaban en forma remota son: laptop/computadora, equipamiento de oficina, telefonía celular (mediana ARS 1.000 por mes) e internet (mediana ARS 1.500 por mes), pago de almuerzo o envío de comida.

Para los trabajadores esenciales, los principales gastos reembolsados son transporte y comida, si bien no es una tendencia prevalente. A pesar de que hay algunos casos, tampoco es prevalente el pago extra a los trabajadores esenciales.

El 65% de las empresas está programando el regreso gradual a la oficina con protocolo, a medida que las restricciones del Gobierno se vayan liberando. Para los empleados que no puedan trabajar desde sus casas se habilitará el trabajo en la oficina (17%). Un 15% indicó que se darán opciones al colaborador que plantea no querer regresar al lugar de trabajo, un 12% indicó que se decidió no regresar al lugar de trabajo en 2020; un 11% está evaluando el tema, un 2% señaló otras opciones.

No obstante, el 29% está evaluando alguna acción con respecto al espacio físico como reducción de metros cuadrados, recisión de alquileres, contratación de espacios de co-working y/o cambios de lay-out pre-Pandemia; un 56% no tomará medidas al respecto y un 15% señaló que no aplica.

Con respecto a la Ley de Teletrabajo recientemente promulgada, el 68% de las organizaciones encuestadas está a la espera de la reglamentación a fin de definir si entrará o no en el Régimen; un 17% indicó que mantendrá el plan de alentar a una mayor cantidad de empleados a adoptar la modalidad de trabajo remoto; un 13% señaló que no hay planes futuros de cambios en relación a la política actual de trabajo remoto; un 4% expresó que en virtud de la nueva ley se restringirá la política de trabajo remoto a determinados casos y un 2% comentó que en virtud de la nueva ley se cancelarán los planes de aumentar los casos de teletrabajadores; un 1% señaló que no está previsto el trabajo remoto.

No obstante, en una encuesta anterior a la promulgación de la Ley (SPOT COVID #5, del mes de junio), el 85% de las empresas manifestaba que alentarían a sus empleados a aumentar el trabajo remoto.

Tampoco está claro cómo se reintegrarán los gastos previstos por la Ley: el 85% no lo ha definido aún; el 10% dará un monto fijo a toda la población que implemente teletrabajo; un 4% realizará un reintegro contraprestación de la factura del gasto; el 1% eligió otras opciones.

Como aspectos positivos, el 22% de las organizaciones manifestó que cuenta con un plan de capacitación en vistas a las nuevas tecnologías y herramientas de apoyo que requiere la Ley de Teletrabajo y el 36% lo está desarrollando, mientras que un 42% no lo tiene.

La encuesta también indagó qué están haciendo las empresas en el corto plazo en tanto entra en vigencia la nueva Ley: el 46% ya está desarrollando un Plan de Implementación para el cumplimiento de la Ley; el 32% está planificando la comunicación a los empleados, el 26% no lo definió aún, el 12% está presupuestando determinados gastos.

La 7° Encuesta Spot Covid-19 se realizó del 12 al 19 de agosto entre 342 empresas con el objetivo de reflejar las prácticas, decisiones, desafíos e iniciativas que se están implementando en el mercado como consecuencia de la coyuntura.