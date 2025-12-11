Así es la visa millonaria que Donald Trump vende para vivir y trabajar en EEUU: cómo funciona la "Tarjeta Dorada" y cuánto sale

El mandatario describió la iniciativa como "un camino directo hacia la ciudadanía" para extranjeros "calificados" por el valor de u$s1 millón . Además, contará con una opción platino por u$s 5 millones.

El presidente de EEUU Donald Trump lanzó un programa de inmigración que ofrece visas estadounidenses aceleradas a extranjeros ricos que puedan pagar al menos un millón de dólares. La tarjeta brindará a los compradores "un camino directo hacia la ciudadanía para todas las personas calificadas y verificadas".

"¡La Tarjeta Dorada de EEUU del gobierno de Trump llegó! Un camino directo hacia la ciudadanía para todas las personas calificadas y verificadas. ¡Qué emoción! Nuestras grandes compañías pueden finalmente mantener su invaluable talento", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

La Tarjeta Dorada de Trump, que se anunció por primera vez a principios de este año, es una visa estadounidense otorgada a aquellos que puedan demostrar que proporcionarán un "beneficio sustancial" al país, según el sitio web oficial del programa.

Esta iniciativa se concreta mientras Washington intensifica su ofensiva contra la inmigración, incluyendo el aumento de las tarifas de las visas de trabajo y la deportación de inmigrantes indocumentados. El programa Tarjeta Dorada promete la residencia en "tiempo récord" y requerirá el pago de un millón de dólares, lo cual es "prueba de que el individuo beneficiará sustancialmente" al país.

Las empresas que patrocinan a sus empleados deben pagar u$s2 millones, además de cargos adicionales . Próximamente, también estará disponible una versión "platino" de la tarjeta, que ofrece exenciones fiscales especiales, por u$s5 millones, recalcó la web.

visa dorada trump Trump definió a la Tarjeta como "un camino directo hacia la ciudadanía para todas las personas calificadas y verificadas". Truth Social

Se podrían cobrar tarifas adicionales al gobierno según las circunstancias de cada solicitante y también se requiere el pago de una tarifa de procesamiento no reembolsable de $15.000 antes de que se revise su solicitud.

El plan de la tarjeta dorada enfrentó críticas desde que se anunció por primera vez en febrero y algunos demócratas dicen que favorecería injustamente a las personas ricas.

Cuando Trump presentó el plan por primera vez, describió las visas como similares a las tarjetas verdes, que permiten a inmigrantes de diversos niveles de ingresos vivir y trabajar permanentemente en EEUU. Por otro lado, los titulares de tarjetas verdes suelen ser elegibles para la ciudadanía después de cinco años.

EEUU: Donald Trump congeló las solicitudes de inmigración de 19 países

El gobierno de Estados Unidos suspendió la tramitación de solicitudes de inmigración de ciudadanos de 19 países afectados por el veto migratorio, una medida que incluye pedidos de residencia permanente y ciudadanía. La administración de Donald Trump adoptó esta decisión mientras define nuevos lineamientos de verificación para los inmigrantes alcanzados por las restricciones.

Según fuentes, una directriz interna del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ordenó a los funcionarios “detener la adjudicación final de todos los casos” vinculados a personas provenientes de las naciones afectadas por la proclamación presidencial de junio. La medida es temporal, aunque operativa desde este lunes.

CBS News confirmó que la suspensión rige mientras el Gobierno elabora nuevas instrucciones sobre los procedimientos de revisión y control aplicados a los inmigrantes alcanzados por el veto migratorio. En paralelo, The New York Times subrayó que la lista involucra a algunos de los países más pobres e inestables del mundo.