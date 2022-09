San Luis presentó su Observatorio de la Deuda Pública

“El negacionismo es lo peor, es una política deliberada de gente que te impide discutir un tema que es una verdad fuertísima”, dijo Rodríguez Saá al presentar el ODP en el Congreso, y agregó: “Los observatorios son una fuente permanente de información democrática y accesible a cualquiera, que te habilitan para un segundo paso que es un ámbito de discusión, de intercambio, de escuchar otras voces y termina con una propuesta, y esto se convierte en la posibilidad de una acción militante o de acciones políticas concretas”.

Alberto Rodríguez Saa Observatorio Deuda Pública.jpg

Rodríguez Saá explicó que el Observatorio “es como si fuera una mirada epistemológica sobre la deuda externa, por eso esto que tiene información, discusión y propuestas; tiene un carácter académico y por eso está sentado al frente una persona como Alejandro Olmos, una persona que es lo máximo de conocimiento de la deuda externa y su equipo”.

La semana pasada el mandatario presentó el Observatorio Ambiental y del Cambio climático de la ULP. “Al igual que la deuda externa, es un tema se trata de esconder. Es una forma negacionista”, justificó. Según pudo saber Ámbito, el ODP preparará reportes que sirvan como herramientas para una visión global de la problemática del endeudamiento público con investigación propia.

Luego de repasar el origen de la deuda argentina, que contrajo en 1824 Bernardino Rivadavia con la Baring Brothers por un 1 millón libras esterlinas, y del que sólo se recibió una parte de los fondos, y no se hizo ninguna obra, el gobernador puntano aseguró que "la historia de la deuda externa Argentina es la historia de la corrupción”.

Congreso Observatorio de Deuda Pública.jpg

“Con la deuda no se ha construido ni una alcantarilla. Con u$s382.000 millones se pueden construir una autopista con un poliducto, que lleve agua, gas, petróleo, internet, desde Río Gallegos hasta Salta, por el centro y por la cordillera, por la costa Atlántica hasta Misiones. De este a oeste se puede hacer 6 veces lo mismo y recién llevamos gastados u$s60.000 millones. Podemos construir cinco Atuchas, todas las escuelas y universidades y 5 millones de viviendas, y recién estamos en los u$s200.000 millones. Les dejo los otros u$s180.000 millones para que piensen que otras cosas más podríamos haber hecho con esa plata”, planteó en el Salón de los Pasos Perdidos.

Alejandro Olmos Gaona destacó que la creación es una iniciativa del mandatario, que fue el "único de los gobernadores" que cuestionó el acuerdo con el fondo cuando se hizo esa reunión donde todos expusieron sus posiciones. “El tema de la deuda es muy viejo y siempre ha estado invisibilizado, excepto en los momentos en los que hay que pagar o que hay que refinanciar y discutir. Para mi es muy grato que se presente el Observatorio en el Congreso de la Nación, porque el Congreso es el único autorizado a arreglar la deuda, y lamentablemente delegó esa función en 1992, hasta el día de hoy, a través de la Ley 24.156. Ley manifiestamente anticonstitucional en esa parte delegatoria y a pesar de los esfuerzos por querer cambiarla no se pudo cambiar”, indicó Olmos Gaona, que también fue asesor principal en la reestructuración de la deuda de Ecuador, que llevó adelante el expresidente Rafael Correa.

Alejandro Olmos Gaona.jpg

El experto indicó que el ODP además de observar tiene como propósito “mostrar lo que no se muestra, poner en evidencia aquello que no se conoce". Según dijo, porque "muchas veces me han dicho uno va al sitio web del Ministerio de Economía y ahí tiene las cifras de endeudamiento, pero ahí lo único que hay son cifras, no hay contratos que se muestren, no hay cláusulas de sometimiento a la legislación extranjera que se pongan en evidencia, no hay discusiones de como se ha contraído semejante deuda”.

Entre los invitados estuvieron presentes Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el músico Tarragó Ros; Juan Archivaldo Lanús, el exsecretario de Relaciones Exteriores y en París; Miguel Espeche Gil, titular de la Cátedra de Deuda de la Facultad de Derecho de la UBA; el abogado Eduardo Barcesat; Graciela González, presidenta del Instituto de Deuda, del Colegio Público de Abogados; Gabriel Mariotto, exvicegobernador bonaerense y actual diputado del Parlasur, y los tres diputados nacionales anfitriones Carlos Ponce, Lia Caliva, y Juan Carlos Alderete.

Nora Coriñas.jpg

“Es un honor, un gusto, poder presentar este observatorio en un salón tan emblemático”, refirió el puntano Ponce en la Cámara baja, y recalcó que la deuda argentina pareciera ser un tema que "queremos guardar bajo la alfombra". "Nosotros hablando con los diputados, nos inspiramos en visibilizar esta problemática, que yo digo que es el principal problema que tenemos todos los argentinos”, advirtió. “San Luis va mirando y poniéndose a disposición, exponiendo ante la humanidad, para que pueda acceder a este observatorio y a todas las políticas que va llevando adelante”, añadió luego Ponce, según consignó un comunicado de prensa de la ULP.

La legisladora Caliva reveló que cuando participó de la anterior presentación en la Casa de San Luis quedó "impactada" con el observatorio. "Quiero agradecerle gobernador por esta iniciativa, por este instrumento que democratiza la información en cuento al endeudamiento público de nuestro país”, señaló. Además, indicó que la información estará disponible para “cualquier" estudiante, militante, especialista. "Impacta ver en tiempo real como crece la deuda y en una línea de tiempo que da las muestras claras de la situación”, remarcó.

En tanto, el diputado Alderete consideró que el tema de la deuda, que se viene hablando hace muchísimos años, se trata de "sometimiento y de nuestra soberanía”. “Discutir el tema de la deuda y el FMI es un problema actual y de suma urgencia. Es importante esta iniciativa, y que podamos discutirla en la Cámara de Diputados de la Nación”, concluyó.