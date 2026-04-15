Scott Bessent afirmó que los aranceles de Donald Trump podrían volver a sus niveles previos en julio + Seguir en









El secretario del Tesoro norteamericano sostuvo que la administración busca restaurar el muro arancelario tras el revés judicial en la Corte Suprema.

El secretario del Tesoro de EEUU habló sobre los aranceles. Gentileza: El País

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump podrían regresar en julio a los niveles previos al fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el uso de poderes de emergencia para aplicarlos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Tuvimos un revés en la Corte Suprema en materia arancelaria, pero estaremos implementando estudios de la Sección 301, por lo que los aranceles podrían volver a sus niveles anteriores a principios de julio", señaló Bessent el martes durante un evento en Washington.

El funcionario explicó que, dado que la autoridad arancelaria de la Sección 301 ya fue sometida a escrutinio judicial, los empresarios pueden comenzar a planificar sus decisiones de inversión en capital con mayor certeza.

Tras el fallo del máximo tribunal, Trump aplicó un arancel transitorio del 10% sobre gran parte de las importaciones, gravamen que vencerá el 24 de julio.

En paralelo, la Casa Blanca lanzó diversas investigaciones al amparo del artículo 301, centradas en el exceso de capacidad industrial y las prácticas de trabajo forzoso en terceros países, que podrían derivar en nuevos aranceles en los próximos meses.

Corte-Suprema-EEUU A fines de febrero, la Corte Suprema declaró inconstitucional el uso que hacia la Casa Blanca de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para aplicar aranceles. Mayor crecimiento y una crítica a la Fed En cuanto al desempeño macroeconómico, Bessent se mostró optimista a pesar de las tensiones derivadas del conflicto con Irán. "Creo que el crecimiento podría superar fácilmente el 3%, incluso el 3,5%, este año", sostuvo. El secretario también destacó como señal positiva la trayectoria descendente de la inflación núcleo —que excluye alimentos y energía— y aprovechó para cuestionar la estrategia de la Reserva Federal (Fed). "Creo que la Fed se ha equivocado sobre la inflación. La inflación subyacente está bajando. Entiendo que quieran esperar a que los datos sean más claros, pero eso implica que las tasas deberían bajar mucho más", afirmó. Sin embargo, el informe de inflación de marzo presentó señales mixtas: si bien la inflación núcleo mostró una desaceleración, el índice general de precios al consumidor registró un fuerte repunte impulsado por el precio de la nafta.