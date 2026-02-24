Carry trade e inflación en dólares: dos constantes del modelo económico

Entre diciembre 2025 y febrero 2026, los inversores financieros obtuvieron rendimientos cercanos al 12% en dólares en apenas 50 días, equivalente a una TEA del 130%.

En el escenario de la economía política global, el concepto de “Estado” suele asociarse a la provisión de bienes públicos y la regulación del mercado. Sin embargo, la Argentina contemporánea nos obliga a reformular esta ontología para dar paso a una figura inquietante; el Estado Trader . Bajo esta premisa, la administración de Javier Milei no opera como un gestor de la hacienda pública, sino como un market maker que utiliza la estructura soberana para garantizar arbitrajes extraordinarios al capital financiero .

Partimos de una hipótesis central; la política económica actual no es un “error de calibración” ni una “transición dolorosa hacia la libertad”, sino un dispositivo estructural de extracción de valor . Este dispositivo se apoya en una “inconsciencia consciente” de jugadores de casino que han tomado el mando de la botonera macroeconómica. La pregunta es: ¿Cómo logra un gobierno, mediante el uso de algoritmos y una narrativa de “disciplina fiscal”, ocultar el aumento de deuda más vertiginoso de la historia reciente y una hiperinflación en dólares que devasta el aparato productivo mientras premia la especulación de corto plazo?

Bienvenidos a la tragicomedia financiera argentina, un espectáculo donde la teoría económica es violada sistemáticamente en nombre de una pureza ideológica que solo existe en las redes sociales. El equipo económico se presenta ante los mercados internacionales con el glamour de quien ha descubierto la pólvora, cuando en realidad solo ha reempaquetado el viejo y conocido explosivo del Carry Trade -la famosa “bicicleta financiera”- con un envoltorio de estética libertaria.

Es fascinante, y a la vez aterrador, observar cómo se construye el simulacro comunicacional para mantener el statu quo de una élite financiera. Mientras el ciudadano de a pie se hunde en una stagflation (inflación con recesión) que asfixia a la industria, el comercio y los servicios, el relato oficial viraliza “logros” que se desvanecen ante el más mínimo rigor analítico. Se juega con la verdad de una manera escandalosa. La desinformación no es un efecto secundario; es la herramienta primordial para que los “honestos ciudadanos” no perciban que están siendo objeto de un engaño monumental. Estamos ante una arquitectura de la mentira, sostenida por algoritmos que se viralizan en redes sociales castigando el pensamiento crítico y premiando el eslogan vacío.

Las Verdades que el Algoritmo Intenta Suprimir

Para desmantelar el relato, debemos descender al fango de los números, allí donde la narrativa del gobierno se topa con la pared de la realidad. La gestión ha incurrido en una serie de maniobras que bordean lo ridículo para ocultar el fracaso del “Estado Trader”.

La Devaluación más Alta de la Historia y el Truco de la Deuda

El 12 de diciembre de 2023 quedará marcado en los anales de la ignominia financiera. En un solo día, el tipo de cambio saltó de $366 a $800, una devaluación del 118,5%. Esta medida, presentada como una “sinceramiento” necesaria, fue en realidad el primer paso de un truco contable; devaluar para licuar la deuda vieja en pesos y así generar espacio para tomar deuda nueva.

Al 31 de diciembre de 2023, así el gobierno logró licuar el 13% de la deuda total (equivalente a unos u$s55.000 millones), permitiendo que el stock total-equivalente en dólares- bajara de u$s423.000 millones en noviembre 2023 a u$s368.000 millones en diciembre 2023, sin negociación sin reestructuración y sin quita. Pero esta “baja” fue un espejismo de apenas 19 días de aquel diciembre de 2023. Lo que el relato oficial oculta con celo es que, tras esa licuación agresiva, la deuda pública retomó una senda alcista monumental. Para enero de 2026, la deuda pública total ha escalado nuevamente, sumando un incremento neto de más de u$s90.000 millones desde el inicio de la gestión (Secretaria de Finanzas). Presumir logros falsos ocultando el aumento del pasivo soberano no es política económica; es un escándalo comunicacional.

Hiperinflación en Dólares y Fin de la Competitividad

Mientras el gobierno se jacta de “domar” la inflación en pesos -y, la recesión actual es la más profunda en décadas-, oculta deliberadamente el fenómeno de la hiperinflación en dólares. Entre enero de 2024 y enero de 2026, la inflación acumulada en pesos alcanzó un escalofriante 194,71% (Calculadora chequeado.com). En el mismo periodo, el aumento del dólar fue de apenas el 73,37% (tomando el BNA como referencia).

El resultado de esta brecha es una inflación en moneda dura del 121,34%. Argentina se ha vuelto obscenamente cara en dólares, destruyendo cualquier atisbo de competitividad para la industria y los servicios. Este escenario de “atraso cambiario inducido” es el ecosistema necesario para que florezca el Carry Trade, pero es también la sentencia de muerte para el comercio local y la producción nacional.

La Alquimia del Carry Trade: Ganancias Extravagantes

El Carry Trade no es una anomalía en este modelo; es el corazón del plan. En un periodo de apenas 50 días (entre el 31 de diciembre de 2025 y el 20 de febrero de 2026), los inversores financieros obtuvieron ganancias extraordinarias:

Tomando el segmento vendedor BNA: rendimiento del 11,45% en dólares .

rendimiento del . Tomando precio vendedor dólar Blue: rendimiento del 11,99% en dólares.

Lograr una rentabilidad cercana al 12% en dólares en 50 días (TEA 130.32%) es una aberración financiera que solo un Estado decidido a subvencionar al capital especulativo puede garantizar. Es la “alquimia del rendimiento sin riesgo” a costa del hambre de la ciudadanía. El Trilema Imposible de Mundell-Fleming es implacable; no se puede tener libre movilidad de capitales, tipo de cambio fijo (o controlado) y política monetaria autónoma. El gobierno ha elegido sacrificar el bienestar social para sostener un esquema de arbitraje desaconsejado por el premio Nobel en los años sesenta: “Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible exchange rates”.

Antropología del hombre de las Finanzas. La Inconsciencia Consciente

Desde una perspectiva antropológica, los “hombres de finanzas” que hoy conducen la Argentina habitan una realidad paralela. Para estos “jugadores de la economia de casino” (Keynes), los números de la deuda o los porcentajes de pobreza son meras abstracciones en una pantalla de Bloomberg. Su lenguaje, plagado de tecnicismos y falsedades como “ancla fiscal”, “emisión cero”, “superávit financiero”, “dolarización endógena” y “punto Anker”, funciona como una barrera de clase para excluir al ciudadano honesto de la discusión pública.

Es una inconsciencia consciente; saben perfectamente que el esquema es insostenible, pero apuestan a que siga la suerte que llega una y otra vez deteniendo el derrumbe. La debilidad regulatoria y la toma de riesgos irresponsable no son fallas del sistema; son características. Esta élite desprecia la economía real -aquella de las fábricas, los talleres y los comercios- porque en su cosmogonía, la riqueza se crea mediante el algoritmo y el arbitraje, no mediante el trabajo y la producción.

La situación es crítica. La banca local ya ha comenzado a emitir señales de alerta. Entidades como BBVA y Santander habían alertado sobre el aumento del riesgo en Argentina, frenando el crédito y recortando coberturas debido a un entorno adverso. Desde Santander definieron el contexto de modo sintético: “La situación es complicada” (Infocielo.com, 26 de noviembre 2025). El riesgo pais cerro a 537 bps, el ciudadano está inevitablemente en ascuas, mientras el gobierno responde con un post de Instagram o un hilo de X (Twitter).

El Simulacro que Antecede al Colapso

En conclusión, la política de Estado en Argentina se ha transformado en un ejercicio de cinismo profesional. Se les desnaturaliza la situación verdadera a los mercados internacionales simulando una solvencia que solo existe gracias al endeudamiento, al ingreso de dólares de préstamos del sector privado y las provincias y se le distrae a la ciudadanía viralizando un relato de “orden” que oculta un descalabro macroeconómico sin precedentes.

La tergiversación de las fechas de comparación de la deuda, el ocultamiento de la hiperinflación en dólares y la promoción de operaciones puntuales de un carry trade jugoso e impúdico son las pruebas irrefutables de un modelo que ha fracasado en sus objetivos sociales, pero que ha sido exitoso en su cometido extractivo. El equipo de gobierno bordea el límite de lo grotesco al intentar suprimir la verdad con un lenguaje funcional.

Los próximos meses no auguran una mejora de la actividad, sino un agravamiento del cierre de empresas y despidos. Cuando el simulacro comunicacional ya no alcance para tapar los números rojos, el desplome será la única realidad que el algoritmo no podrá ocultar. La historia se repite, pero esta vez con una arrogancia técnica que hace que el derrumbe sea, potencialmente, mucho más estrepitoso. El ciudadano honesto ha sido chasqueado, pero las evidencias están a la vista de quien se atreva a mirar más allá de la pantalla. El “Estado Trader” es; en última instancia, el topo que vino a destruir el Estado desde adentro, y con ello, la nación que dice representar.

Doctor en Ciencia Politica. Master en Politica Económica Internacional. Profesor de Finanzas en tiempos irracionales. YouTube: @DrPabloTigani, en X: @pablotigani