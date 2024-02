Se mantienen elevados los flujos de capitales hacia los emergentes

En el final del 2023 los mercados emergentes casi cerraron a toda orquesta recibiendo un flujo neto de fondos de parte de inversores no residentes de unos u$s 29.000 millones dejando un balance positivo para el año. Al parecer la tónica se mantiene en el comienzo del 2024 y según las estimaciones del Institute of International Finance (IIF), en enero pasado los activos de mercados emergentes habrían atraído un flujo neto de capitales de u$s 35.700 millones.