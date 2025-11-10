Se mueven los plazos fijos: cuánto gano si deposito hoy $1.000.000 a 30 días







Esta modalidad de inversión puede ser una gran aliada para quienes quieran generar rendimientos con capital sobrante.

Cuánto ganas si invertís $1.000.000 a 30 días en un Plazo fijo hoy. Depositphotos

Los plazos fijos se mantienen como una de las alternativas de inversión más seguras, para quienes buscan resguardar su capital. Este instrumento financiero permite depositar un monto determinado por un período fijo y obtener un rendimiento preestablecido. Aunque la rentabilidad puede no superar el ritmo de aumento de los precios, su principal ventaja radica en la estabilidad y previsibilidad que ofrece a los ahorristas.

El Banco Nación ofrece diferentes opciones de plazos fijos, con rendimientos que varían según el canal de contratación elegido. Los clientes pueden optar entre modalidades presenciales o digitales, cada una con tasas de interés distintas. Esta flexibilidad permite que los inversores adapten su elección según sus necesidades y preferencias, ya sea por comodidad o por la búsqueda de una mayor rentabilidad.

Los ahorristas deben considerar que el dinero depositado no puede retirarse antes del vencimiento. Al finalizar el plazo, el inversor recibe el capital inicial más los intereses acumulados, lo que garantiza un rendimiento seguro y calculable.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito Plazo fijo en noviembre 2025: cuánto gano si invierto $1.000.000 a 30 días El simulador de plazos fijos del Banco Nación permite calcular los rendimientos esperados al invertir $1.000.000 a 30 días. Los resultados varían según el canal elegido para realizar la operación:

Modalidad tradicional (sucursal) Tasa Nominal Anual (TNA) : 25,50%.

Tasa Efectiva Anual (TEA) : 28,71%.

Intereses generados : $20.958,90.

Monto total al vencimiento: $1.020.958,90. Modalidad electrónica (home banking) Tasa Nominal Anual (TNA) : 29,00%.

Tasa Efectiva Anual (TEA) : 33,19%.

Intereses generados : $23.835,62.

Monto total al vencimiento: $1.023.835,62.

