Plazo fijo: las tasas amanecieron con varios cambios hoy, lunes 10 de noviembre 2025

Los bancos ajustaron sus tasas y el rendimiento del plazo fijo tradicional sigue bajo revisión en medio de la política monetaria del Banco Central.

El arranque de la semana llegó con la lupa puesta en las tasas de interés. Este lunes 10 de noviembre de 2025, los plazos fijos volvieron a ser tema de conversación entre ahorristas y analistas financieros, que observan cómo el rendimiento sigue atado a los movimientos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La tendencia de las últimas semanas muestra que los bancos mantienen cierta cautela, ya que algunos ajustaron levemente sus tasas, mientras otros prefirieron sostenerlas a la espera de nuevas definiciones oficiales. En este contexto, el rendimiento real frente a la inflación se convierte en una de las grandes incógnitas para los pequeños inversores.

inversiones plazo fijo Depositphotos El plazo fijo tradicional, a 30 días, sigue siendo una de las alternativas más elegidas por quienes buscan un resguardo simple y sin sobresaltos, aunque la rentabilidad hoy luce menos atractiva frente a otros instrumentos ajustables. Aun así, el BCRA sostiene que el producto sigue siendo una herramienta clave dentro del sistema financiero.

Plazos fijos: así están las tasas de interés de los principales bancos este lunes 10 de noviembre Según la información publicada en el portal del BCRA, el promedio de las Tasas Nominales Anuales (TNA) ofrecidas por las principales entidades financieras se ubica entre el 24 % y el 30 % para depósitos minoristas a 30 días. Estos son los porcentajes del día de la fecha:

Banco de la Nación Argentina: 29%

Banco Santander: 27%

Banco Galicia: 25%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 24%

BBVA: 27%

Banco Macro: 32%

Banco Credicoop: 29%

ICBC: 30,1%

Banco Ciudad: 28%

