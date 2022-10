Cuál es el apodo que Prat Gay utilizó para referirse a Sergio Massa.

“Se está posicionando como ‘ministro de las reservas’, no habla de otra cosas que no sea las reservas”, se quejó Prat Gay. “Este gobierno no ha tenido un ministro que se preocupe de la inflación. En el discurso de Massa aparece de refilón. Cuando fue al Congreso el otro día sobre el final, porque le hicieron una pregunta, pero no había ni aparecido el tema”, dijo en declaraciones a LN+.