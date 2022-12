Ganancias: Desde enero 300.000 empleados dejan de tributar (podrían ser más)

El ministro señaló que la medida se adoptó con “gran esfuerzo del Estado, pero convencidos de que el salario no es ganancia, sino remuneración”. “De esta forma serán menos de 600.000 asalariados en todo el país los que pagarán el impuesto a partir de estas actualizaciones, cumpliendo con nuestro compromiso de que del total de los trabajadores y trabajadoras, menos del 10% sean los que tributen el Impuesto a las Ganancias”, explicó. Massa señaló que además, se actualizarán las deducciones personales y los tramos de la escala del impuesto para generar “alivio fiscal” a los asalariados de mayores ingresos.

Aunque haya menos trabajadores pagando el tributo, en realidad, el mínimo no imponible, las escalas y el piso deberían ser más altos si se ajustaran en función de la inflación ocurrida durante el período. Entre octubre de 2021 y el mismo mes de 2022 (que es el mes de referencia para el RIPTE) la inflación fue del 88% por lo que el piso debería ser de $620.000 y más de 300.000 personas podrían dejar de pagar. De hecho, el Congreso delegó una facultad en el Poder Ejecutivo para ajustar este piso en caso de ser necesario. Lo que rige a partir del 1ro de enero está establecida por la Ley del Impuesto a las Ganancias, por lo que no se trata de una decisión del Poder Ejecutivo.

En realidad, el Mínimo no Imponible (MNI) pasará a ser $173.834 brutos para un soltero desde el primer día del 2023. El que supere ese límite empieza a estar alcanzado. Lo que ocurre es que paga recién desde los $440.000 porque cuando se modificó la ley en 2020 para que paguen menos trabajadores, no se incrementó el MNI sino las deducciones especiales que generan el efecto parecido aunque no exime del gravamen. “Los legisladores no han tomado en cuenta la dimensión de los problemas de implementación que genera la aplicación de las deducciones especiales incrementadas tanto para los empleadores, para la propia Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como para los profesionales y empresas que se dedican a la liquidación de sueldos”, explicó el tributarista Sebastián Domínguez. Los contadores consideran que tal como está ordenado el Impuesto prácticamente cada caso tiene una forma diferente de liquidación. Para evitar que los que quedan alcanzados empiecen a pagar ya desde las escalas superiores con alícuotas del 30% al 35% , se disponen deducciones especiales para los salarios que van desde $404.062 a $466.017 y así mantener la progresividad de lo que se cobra sobre una fracción del 30,4% de asalariados formales.

El problema con los tributos al trabajo ya adquiere otra dimensión. Según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA), el 53,6% de la fuerza laboral lo hace de modo irregular. El Impuesto a las Ganancias se cobra sobre una fracción del 30,4% de asalariados formales y del 16% de empleados públicos que generan una recaudación de una magnitud tal de la que actualmente el Estado no puede prescindir.