Lo que se dice en las mesas

Pero si el BCRA no empieza a comprar u$s100 millones por día promedio, no hay chances. Es casi seguro que en las próximas negociaciones con el Fondo y el Tesoro de EE.UU., el equipo económico liderado por Sergio, Massa ya secundado por Gabriel Rubinstein, se busque un talonario de “waiver” porque los incumplimientos de las metas, no sólo de acumulación de reservas netas, prometen un encuentro para nada fácil. En tal sentido, un prestigioso economista y exfuncionario, de consulta no sólo de fondos del exterior sino de funcionarios de los organismos financieros internacionales, alertó, en rueda de colegas y clientes, que el ala técnica del Fondo y del Tesoro estaban con mucha bronca con el caso argentino. Avisó que a Massa y Rubinstein, sobre todo al vice, con el que deberán lidiar ahora, les espera una negociación dura. Quedaron muy enojados con la ida de Guzmán, con quien acordaron y al otro día huyó sin avisar.

No están para nada predispuestos a recibir a un “Massa” político; esperan sentarse con un ministro. Este conocedor del detrás de bambalinas de las misiones técnicas del Fondo dijo no apostar 100% a que el próximo desembolso esté garantizado. La fecha clave es mediados de octubre. ¿Cuál es el quid de la negociación?: convencer al Fondo de modificar las metas anuales a las recalculadas para el II y III trimestre, sobre todo, de reservas netas y de déficit fiscal.

En este aspecto se ve cierta incongruencia, ya que si bien Massa y Rubinstein se muestran como los que harán el ajuste y recortarán gastos, al estilo del personaje de Tim Burton, El joven manos de tijera, que interpretó Jonhy Depp, algunos cuestionan que mientras uno parece decidido a recortar, el otro usa las tijeras para recortar los recortes. Hoy por hoy, las medidas anunciadas siguen luciendo inoperantes, ante la magnitud del desequilibrio fiscal, coinciden en las mesas de operaciones.

Otro hombre del mercado, con varias décadas encima y lazos con el mercado de capitales internacional, comentó que afuera no hay nada concreto sobre algún Repo (préstamo de banco al BCRA) para fortalecer reservas. Y si llegara a aparecer, mejor que los empresarios no se animen porque parece que esas divisas no irán a satisfacer la demanda para importaciones. Cada vez más, todos miran a la demanda de divisas para turismo y tarjetas, que ha vuelto a canibalizarse gran parte de la oferta de divisas del mercado cambiario. Trayendo un poco de aire fresco, un reconocido economista aconsejó leer el último libro de Kissinger sobre Liderazgo, que incluye media docena de casos de estudios en estrategia mundial entre los que se destacan Adenauer, De Gaulle, Nixon, El Sadat y Thatcher. El tema de la tasa del BCE también ocupó parte de las tertulias, y se rescató que ahora el BofA, Goldman y Morgan Stanley esperan un ajuste de 75 puntos básicos la próxima semana (antes esperaban una suba de 50 puntos). La tasa hoy es de 0,50%.