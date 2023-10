"Si se enojan los de Juntos por el Cambio, problema de ellos", la respuesta del empresario cambiemita que se fue a ver a Javier Milei

Cerca de las 12 del mediodía la candidata a presidente Patricia Bullrich llegó al Sheraton de Mar del Plata para participar del Coloquio IDEA . A esa misma hora, la puerta del hotel que tiene vista a la playa estaba colmada por taxis y camionetas que venían a retirar a periodistas y empresarios para trasladarlos unos 2 kilómetros hasta el bar Furia, donde Javier Milei organizó su propio evento. Curiosamente, entre los que eligieron participar del encuentro con el libertario estuvo el ex HSBC Gabriel Martino, que integra los equipos técnicos de Juntos por el Cambio, pero que le dijo a Ámbito : “Antes que nada, soy empresario”.

gabriel_martino-transformed.webp Gabriel Martino se fue de IDEA para participar de la contracumbre de Javier Milei.

El caso más paradigmático de la sangría que sufrió Bullrich es el de Gabriel Martino, el ex CEO del HSBC, que además integra los equipos técnicos de Juntos por el Cambio. Ámbito lo cruzó en la puerta del Sheraton justo a la hora que la candidata presidencial estaba arribando. Pero el experto en finanzas no estaba ahí para recibir a la ex Ministra, sino que se estaba por subir a una camioneta para trasladarse hasta el almuerzo de Milei.