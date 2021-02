Sigue la fiebre del bitcoin tras tocar los 51.000 dólares

El bitcoin sigue volando alto en el imparable ascenso que lo ha llevado a conquistar y rebasar el objetivo de subas del mercado para el primer trimestre de 2021 en 50.000 dólares. La más operada de las divisas digitales ha marcado ayer un hito por encima de 51.000 dólares, en un rally respaldado por el mundo corporativo, en especial los gigantes de Wall Street, que no han escatimado en muestras públicas de apoyo a la creación de Satoshi Nakamoto desde que Tesla anunció su ya famosa operación de tesorería en el activo digital. El último hito acerca la capitalización del activo al billón de dólares, mientras el valor total del mercado rebasa los 1,5 billones, dejando también un récord tras otro. Las “altcoins” sin embargo, no se suben al carro de las alzas del 5% en la reina de las criptos y dejan subas marginales de menos de un 1%. Con todo, el ethereum también trata de consolidar los 1.800 dólares. Los expertos se preguntan ahora hasta dónde seguirá el impulso y si obedece a algún otro motivo más allá del espaldarazo de compañías como BNY Mellon, Mastercard o Morgan Stanley, por no mencionar a BlackRock o a JP Morgan. “La validación genera optimismo. Y el optimismo genera compras. Las compras suben el precio. Y la suba del precio se convierte en una profecía autocumplida, porque a su vez atrae a más compradores”, escribió Gustavo Godoy en Cointelegraph, a la vez que reconoce que la operativa tiene mucho de FOMO y de especulación. Sin embargo, los expertos creen que la carrera alcista es ahora imparable. Es que los operadores creen que sólo están a mitad de camino en la consecución de su principal objetivo de precio, porque especulan que el precio real que el bitcoin alcanzará en los próximos días bajo el impulso actual es de 100.000 dólares. Veremos.