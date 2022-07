El crudo diagnóstico económico de Juan Carlos de Pablo: "Esto es de almacenero"

“La crisis política le pone un techo a lo que vos podés lograr y de la crisis política no se vuelve, la credibilidad no se recupera. La realidad va a estar de ese techo para abajo dependiendo de lo que hagan los funcionarios del área económica”, expresó De Pablo.

Para el economista, no hay grandes cambios luego de la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía y la designación de Silvina Batakis en su reemplazo, pero avaló los primeros días de su gestión.

“Desde el punto de vista de la política económica práctica, Batakis me gusta más que Guzmán, porque habla de cosas más concretas. Prefiero que me diga ‘vienen dos meses muy complicados’ y no que me diga ‘tengo la solución’”, dijo en declaraciones a LN+. Además, agregó que “Batakis llegó sin un plan porque no sabía que iba a ser ministra”.

En el último tramo de la entrevista, De Pablo dijo que “no se puede hacer política económica sin Gobierno”. “Esto es de almacenero”, sentenció.