Qué piensa Silvina Batakis sobre el dólar, FMI, inflación, reservas y tarifas

"El dólar blue es un mercado muy marginal pero está en la conciencia colectiva de todos nosotros. Las grandes operaciones se hacen al oficial. Me siento cómoda con este tipo de cambio oficial". Sobre el alza del blue del día de ayer, afirmó: "Es un día particular, genera incertidumbre un cambio de ministro de economía, pero la verdad es que debemos dejar pasar unos días, y estar atentos a que no haya ningún golpe financiero".

Fondo Monetario Internacional (FMI)

"Lo del FMI, se cumplió el primer trimestre de metas, el segundo trimestre estará cumplido'. 'No alcancé a leer la carta del FMI'. 'Mañana seguramente estaré en contacto, deberemos ir monitoreando todas las variables".

Inflación

"La inflación se ha triplicado en el mundo. Es el gran problema que no nos permite planificar a los argentinos y genera muchísima pérdida de recursos. Los acuerdos de precios son importantes, pero también necesitamos que los empresarios puedan planificar. Con ellos el diálogo va a estar y va a ser permanente. Argentina tiene muchas formas de atacar la inflación. Las cuentas ordenadas van a colaborar en la lucha contra la inflación".

La nueva ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, aseguró: "Estoy convencida de que las reservas de Argentina tienen que estar puestas a disposición del crecimiento, tienen que estar puestas para que se importe capital o en otro destino, pero tenemos que ser eficientes y planificar".

La reemplazante de Martín Guzmán señaló que mantendrá la segmentación de tarifas en los servicios públicos. "Los pesos tienen que estar disponibles para el progreso y tenemos que lograr que los que tengan capacidad de pago, lo hagan para redistribuir los recursos", explicó.

Ingreso Básico Universal

"Necesitamos discutirlo, pero es un tema que ni siquiera está saldado en los países desarrollados", afirmó la ministra.

Acuerdo de precios

Valoró los acuerdos de precios con los empresarios y dijo que durante su gestión el diálogo con el sector "va a ser permanente". Además, agregó que "Argentina tiene muchas causas para empezar a atacar la inflación" y que "el tema de las góndolas no es el único instrumento".

"Los empresarios deben saber interactuar con nosotros y ver cuales son los problemas anuales. Hay necesidades de modernización que deben ser atendidas. El tema de los faltantes tiene que ver con esta necesidad de comenzar a tener un diálogo rápido".

Deuda en pesos

"En septiembre hay un vencimiento muy grande. Vamos a trabajar codo a codo con el Banco Central. Lo vamos a poder renovar seguramente pero tenemos que estar muy encima. Las tasas de interés tienen que ser positivas y necesitamos instrumentos financieros en pesos".

Déficit fiscal

"Hay que ser muy eficientes en el uso de los recursos públicos. Necesitamos una economía donde el Estado sea solvente, un programa económico que nos ubique en el equilibrio fiscal. Uno no puede vivir en déficit permanente. El camino de llegar al equilibrio lo vamos a hacer pero con la gente adentro".

"Estamos convencidos del manejo fiscal de nuestras cuentas, con el programa económico que el Presidente vino marcando. Lograr que Argentina tenga más exportaciones y revalorizar nuestra moneda. Eso se logra a través de conseguir más reservas, exportaciones, generar más puestos de trabajo. Queremos tener una mirada realmente federal. Los tres ejes con los cuales vamos a arrancar son la solvencia del Estado argentino, el programa económico que vamos a continuar; yo creo en el equilibrio fiscal; y en la generación de puestos de trabajo y exportaciones", afirmó a la salida del juramento.