Super martes de oferta: este supermercado ofrece descuentos en productos para desayunar hoy, 12 de agosto de 2025







Desde descuentos en café y chocolatadas hasta ofertas al estilo 2x1. Cómo aprovechar esta oportunidad para tener un rico desayuno a la mañana.

Los descuentos de este super en productos para desayunar.

El desayuno es la comida más importante del día, una buena ingesta en este horario aporta grandes cantidades de energía para sostenerse a lo largo del día. En Argentina, el desayuno gira en torno a infusiones calientes, como el mate o el café, panificados como pan o tostadas con manteca o mermelada, y lácteos en forma de leche, café con leche o yogur.

Hoy, martes 12 de agosto del 2025, la cadena de supermercados Día tiene disponible una sección especial de descuentos y ofertas llamada Especial Desayuno. Si bien esta empresa se caracteriza por sus bajos precios y promociones con la tarjeta Día, esta es una oportunidad que no se puede dejar pasar.

supermercados-dia.jpg DIA: Especial desayuno En esta sección se concentran descuentos directos sobre productos típicos de la primera comida del día. Las infusiones y endulzantes, como yerba mate, edulcorantes y azúcar light, ofrecen rebajas del 20 al 25%. Los lácteos y untables, como manteca, quesos para untar y leches frescas o larga vida, cuentan con descuentos del 13 al 19%.

En panificados y galletitas simples, como polvorones, bizcochuelos y scons, las rebajas van del 14 al 17%. También hay frutas y verduras sueltas, como paltas o manzanas, con descuentos cercanos al 17%.

Otros descuentos Se encuentran ofertas más pequeñas pero constantes en distintos productos. Los flanes, yogures y postres individuales tienen rebajas del 7 al 12%. El café molido y el azúcar light ofrecen descuentos del 7 al 10%. Las granolas y semillas, en envases pequeños, rondan el 10% de descuento.

2x1 en DIA: cómo acceder Existen algunas promociones 2×1 en las que se paga un producto y se recibe otro igual gratis. Destacan los preparados dulces y mixes para repostería, como ciertos bizcochuelos fortificados, y algunas galletitas clásicas. Para acceder, solo hay que sumar dos unidades iguales al carrito; el descuento se aplica automáticamente en caja. Descuentos en la segunda unidad Esta es la modalidad más frecuente: se compra un producto y la segunda unidad tiene un porcentaje de descuento. El 50% se aplica en yogures firmes o batidos y algunas galletitas sencillas. El 70% se encuentra en galletas crackers, galletitas rellenas, mini galletitas y algunos mixes dulces. El 80% se aplica a mermeladas sin azúcar, mermeladas de durazno o ciruela, cacao en polvo y dulces para untar. También hay promociones 3×2 en leches larga vida y leches fermentadas, como las tipo Actimel.

