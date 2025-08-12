Feriado agosto 2025: Sí, el lunes 18 también será feriado pero solo para algunos







Mientras que aún el viernes 15 de agosto genera dudas respecto de su calidad de feriado a no, el lunes 18 efectivamente será feriado pero exclusivamente para unos pocos. De quiénes se trata y por qué.

Sí, sólo unos pocos tendrán el lunes 18 como feriado. Enterate de quiénes se trata y por qué. Freepik

Los feriados siempre generan cierta expectativa en Argentina. Ya sea para los trabajadores que esperan poder tomar un descanso de la rutina, los turistas que desean aprovechar unos días para viajar o los comerciantes que esperan que sus negocios tengan mayor nivel de ventas por el movimiento turístico en algunas zonas del país. Sin dudas, cada feriado impacta de lleno en el calendario de todos. Este agosto, en particular trajo dudas respecto del 17 y la posibilidad de que sea trasladado o no. Y mientras que el 15 se convirtió en día no laborable, algunos, sólo algunos, tendrán el lunes 18 como feriado también aunque no será en alusión al Paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

Se trata de Tres Algarrobos (de Carlos Tejedor) y General Rivas (de Suipacha). En el caso de Tres Algarrobos, el lunes 18 se celebra el aniversario 124 de su fundación. Mientras que en General Rivas honrarán a su santo patrono. En ese sentido, los empleados de la administración pública y del Banco Provincia gozarán de un día de descanso por disposición del gobierno bonaerense.

Entonces, efectivamente, el feriado del 17, no se traslada como tal ni al viernes 15 ni al lunes 18. Esto según lo establece la ley 27.399, que delinea el régimen de feriados nacionales y fines de semana largos.

feriado Agosto llenó de dudas a los argentinos con el feriado del 17 a partir del hecho de que cae un domingo y la posibilidad o no de su traslado. Freepik Con fundamento en la mencionada ley, el feriado del día 17 de Agosto es clasificado como uno de los que pueden ser trasladables y correr la fecha con fines turísticos. Por eso, los feriados que coinciden con martes o miércoles se suelen mover al lunes anterior. Los que caen jueves o viernes se trasladan al lunes que sigue. Pero como no se contempla el traslado de los feriados que coinciden con los fines de semana, los asuetos que caen sábado o domingo no se cambian de fecha. Solo los que trabajan los domingos podrán disfrutar del feriado del 17 de Agosto.

Sin embargo, el Gobierno Nacional puede designar hasta tres días al año como feriados puente para fomentar el turismo. Por eso estableció que el viernes 15 de agosto sea día no laborable. En este caso, cada empleador decide si los trabajadores se lo pueden tomar o no y, al tratarse de un día no laborable, en caso de trabajar no se pagará extra. Feriados Agendalo: el lunes 18 solo será feriado para los habitantes de dos localidades de la provincia de Buenos Aires. Y estas dos localidades tendrán feriado el jueves 14 de agosto Mientras que Tres Algarrobos y General Rivas tendrán feriado el lunes 18, otras dos localidades de la provincia de Buenos Aires tendrán un fin de semana XL pero al sumarse el jueves 14 como feriado. Al igual que en las dos primeras, se trata de acontecimientos locales y no del trasladao del feriado nacional de 17 de agosto. Quilmes conmemorará su 359° aniversario de fundación con actividades recreativas y actos conmemorativos. En tanto, Bartolomé Bavio, perteneciente al partido de Magdalena, celebrará sus 124 años. Para quienes trabajan en la zona, podrán pasar un fin de semana largo de cuatro días que comenzará el día jueves y finalizará el domingo. Estos son los feriados y días no laborables que restan del año Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable) Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

