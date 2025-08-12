María Becerra agotó las entradas de su show 360° en sólo tres horas

La artista se mantiene en permanente crecimiento y llevará a cabo el recital más grande en la historia del Estadio Monumental, con 85.000 entradas vendidas.

En tan sólo tres horas, María Becerra agotó las localidades para su show 360° , previsto para el 12 de diciembre. Con 85.000 entradas vendidas , será el recital más grande en la historia del Estadio Monumental , con una disposición nueva del escenario, y marcará un nuevo hito en la carrera de la joven artista.

De esta manera, Becerra se convertirá en la primera artista femenina en hacer tres shows en el estadio de River, ya que en 2024 ya realizó dos recitales con localidades agotadas.

Además, esta será la primera vez que se realice un espectáculo en formato 360° : el escenario estará ubicado en el centro y la producción estará diseñada para sorprender desde todos los ángulos.

María Becerra es una de las artistas más escuchadas del país, con 18 millones de oyentes mensuales en Spotify , más de 5 millones de suscriptores en su canal oficial de YouTube, y acumula más de 12 mil millones de visitas entre todos sus videoclips.

En 2024, dio un gran salto al plano internacional y se consolidó como una de las referentes actuales de la música latinoamericana. En enero, formó parte de la celebración de Año Nuevo en Times Square , frente a más de 50 mil personas. Luego, en febrero, fue convocada como jurado en el Festival de Viña del Mar , donde protagonizó el show de cierre del evento más importante de habla hispana.

En marzo, hizo historia en la música argentina al convertirse en la primera artista mujer en presentarse en el mítico estadio River Plate, con dos shows sold out en tiempo récord ante más de 130 mil personas. Este hito dio inicio de su #Tour24, la gira más grande de su carrera, que recorrerá más de 50 escenarios entre Europa, Estados Unidos y América Latina.

En abril de 2024, actuó en la final de la Queens & Kings League en Madrid, donde interpretó su éxito "Corazón Vacío" y compartió en exclusiva “Imán”. En ese mismo mes, viajó a Los Ángeles para debutar en el escenario del Festival Coachella, invitada por J Balvin para interpretar "Qué Más Pues?". En mayo de este año, finalmente dio a conocer "Imán", una declaración pop influenciada por el distintivo sonido de Estocolmo, grabada en MXM Studios con Richard Liohn y su productor Xross.

Luego, fue elegida para encender las luces rojas del Empire State Building, como parte de la celebración del 80 aniversario de Hola USA. En octubre, compartió con el mundo "Sexo Es La Moda" junto a Yandel, uno de los referentes más importantes del reggaetón, y estrenó "Agora", una balada que fusiona español, portugués e inglés. También fue nominada a Mejor Fusión/Interpretación Urbana con "Corazón Vacío" para los Latin Grammys 2024.

Sobre el final del año pasado, sorprendió con su versión bilingüe de “Jingle Bell Rock”, donde incorporó nuevos versos en español, formando parte de una adaptación oficial que suma su voz a la de Bobby Helms.

En marzo de 2025, Becerra presentó "Tatu", una balada romántica y vulnerable que adelanta su próximo álbum. El videoclip fue grabado en vivo ante 500 mil personas durante la Fiesta de la Confluencia en Neuquén. En mayo de 2025, lanzó "Ramen Para Dos", una balada que fusiona R&B y trap, en colaboración con Paulo Londra. Allí presentó por primera vez a su alter ego Shanina, un personaje emocional y extremo que protagoniza este nuevo universo audiovisual. En julio, estrenó “Infinitos como el mar”, la continuación de esta historia.