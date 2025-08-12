Nuevo intento: tras cuatro meses de parálisis, la oposición busca destrabar la Comisión $LIBRA

Por impulso de los bloques opositores, este martes habrá un plenario de comisiones en el que intentarán poner en marcha el funcionamiento del cuerpo que que busca investigar el caso que tiene al presidente Javier Milei en el centro de la escena. Si la jugada opositora prospera, la investigación de solapará con la campaña nacional.

A más de cuatro meses de la creación de la Comisión $LIBRA en la Cámara de Diputados, este martes, la oposición intentará una nueva jugada para su puesta en marcha. Será en el plenario de comisiones que forzaron en la sesión de la semana pasada . Desde la creación de este cuerpo de trabajo, que busca investigar el caso que tiene al presidente Javier Milei en el centro de la escena, La Libertad Avanza y aliados impidieron su funcionamiento por distintas vías. Si el intento de los bloques opositores prospera, la investigación de solapará con la campaña nacional.

La semana pasada, los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el FIT y Democracia para Siempre se anotaron 12 triunfos al hilo en Diputados. Uno de ellos fue, precisamente, forzar a las comisiones de Asuntos Constitucionales , que preside el oficialista Nicolás Mayoraz , y de Peticiones, Poderes y Reglamento , que encabeza Silvia Lospennato , del PRO, para que se reúnan este miércoles a las 17.

En lo votado en el recinto, los diputados no solo forzaron a que se concretara el debate, sino que le pusieron ese día como plazo para la firma del o los dictámenes al proyecto de resolución impulsado por el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, que busca modificar el texto que creó la comisión .

Desde que se sancionó la creación de ese cuerpo de trabajo, a comienzos de abril, La Libertad Avanza bloqueó su funcionamiento. La primera estrategia a la que apeló la bancada que conduce el cordobés Gabriel Bornoroni (LLA), junto con el PRO de Cristian Ritondo y el MID de Oscar Zago, fue reconfigurar la composición de los bloques de la Cámara baja.

¿El motivo? La integración de esta comisión, a diferencia del resto, no se establece de acuerdo a la proporcionalidad de los bloques. Sino que, tal cual se detalla en el texto aprobado en el recinto, es de acuerdo a la siguiente proporción: 2 miembros por cada bloque o interbloque con más de 5 integrantes y un miembro por cada bloque o interbloque que cuente con cinco integrantes. Además, por cada veinte 20 diputados que integren un bloques o interbloque, se suma un miembro adicional.

La jugada del oficialismo y aliados (que recordó a Unión por la Patria en el Senado, cuando se partió para hacerse de una silla extra en el Consejo de la Magistratura) derivó en que el FIT y Unión por la Patria replicaran la maniobra para que la oposición no quedara en desventaja. El resultado fue que la composición de la comisión investigadora quedara integrada por 28 miembros. Es decir, un número par. Una anomalía en las comisiones parlamentarias.

Comisión Libra.jfif A más de 4 meses de su creación, la comisión investigadora sigue sin funcionar.

Así fue que hacia finales de abril, la comisión se reunió para ponerse en marcha. Pero, la oposición se topó con su primer escollo. Los diputados del PRO, el MID, la UCR (que preside Rodrigo de Loredo), Innovación Federal y Liga del Interior (radicales “con peluca”) que integran esa comisión votaron, junto con el oficialismo, a Bornoroni para que quede como presidente de ese cuerpo.

La propuesta fue rechazada de plano por la oposición. Cuestionaron que la comisión que debe investigar si el Presidente cometió una estafa quedase encabezada por uno de los propios. Pero, sobre todo, resaltaron que el oficialismo, y todos sus aliados, que votaron en contra de la conformación de la comisión, la presidan.

En total, el nombre de Bornoroni reunió 14 votos. Del otro lado, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre, el FIT y Unión por la Patria propusieron el nombre de la massista Sabrina Selva. Su nombre también reunió 14 votos y el asunto quedó empantanado.

Luego de varios intentos de desempatar el resultado de la votación fue que Maximiliano Ferraro impulsó su proyecto. Que busca destrabar el asunto por otra vía y es el texto que la oposición intentará dictaminar durante el plenario de comisiones para luego llevarlo al recinto.

Comisión $LIBRA: nuevo proyecto

Palabras más, palabras menos, el texto del “lilito” plantea que, ante un eventual empate al momento de la votación de las autoridades de ese cuerpo, el presidente será aquel que propongan los miembros cuyos bloques parlamentarios tengan el mayor número de miembros en la Cámara. En el recinto, quienes impulsaron a Selva, son mayoría.

Asimismo, el texto que presentó Ferraro establece que la vicepresidencia de esa comisión quedará para “el otro miembro propuesto”. En este caso sería Bornoroni. Mientras que la secretaría sería elegida por aquellas bancadas que hayan impulsado al presidente designado.

De prosperar en el recinto la salida impulsada por la Coalición Cívica, la oposición contará con tres meses para investigar el caso, convocar testigos, solicitar documentación y un mes extra para emitir un dictamen. Además, contar con la presidencia es decisivo: es quien fija la agenda, le imprime ritmo al funcionamiento de la comisión y, sobre todo, su voto es doble en caso de empate.

Es decir, la investigación del caso que involucra al presidente Javier Milei, quien está sospechado de haber usado su cuenta de Twitter para difundir una criptomoneda que derivó en fraude, se solapará con la campaña de cara a las elecciones nacionales de octubre.