Disney+ estrenó la precuela de una aclamada serie: viajes en el tiempo, nuevas aventuras y mucho drama







La plataforma suma a su catálogo una serie que explora los orígenes de Outlander, con romance, historia y viajes en el tiempo que atraparán a los fans.

Outlander: Blood of My Blood, la nueva serie de Disney+, muestra la vida de Brian Fraser y Ellen MacKenzie antes de los sucesos de la historia original.

La plataforma Disney+ sorprendió a sus suscriptores con una producción que amplía el universo de una serie ya consagrada. Con una trama que mezcla viajes en el tiempo, romance y conflictos familiares, la nueva propuesta se posiciona rápidamente como uno de los estrenos más comentados del momento.

La precuela retoma elementos que enamoraron al público, pero agrega giros narrativos y escenarios inexplorados que expanden la mitología original. Con el respaldo de una crítica favorable, promete conquistar tanto a los fans de siempre como a quienes se acercan por primera vez a esta historia.

outlander-blood-of-my-blood Disney+ presenta una serie que revela la historia de Brian Fraser, el padre de Jamie, en una precuela llena de romance, drama y viajes en el tiempo. De qué trata Outlander: Blood of My Blood, la nueva serie de Disney que se llevó todos los aplausos de la crítica Outlander: Blood of My Blood narra los orígenes de los padres de Jamie Fraser, personaje central de la saga original. La historia se ambienta en dos líneas temporales: Escocia del siglo XVIII y la India colonial británica, conectando pasado y presente mediante una narrativa cargada de drama y tensión.

La serie explora el primer encuentro y el desarrollo del amor entre Brian Fraser y Ellen MacKenzie, al mismo tiempo que presenta a nuevos personajes cuyas acciones tendrán consecuencias en generaciones futuras. Las locaciones, cuidadosamente seleccionadas, aportan un realismo visual que potencia el atractivo de la trama.

La crítica destacó la atención al detalle histórico, el diseño de vestuario y la solidez de las interpretaciones. Los viajes en el tiempo, característicos de la saga, funcionan como hilo conductor que une las historias y mantiene la tensión narrativa en cada episodio.

Disney+: tráiler de Outlander: Blood of My Blood Embed - Outlander: Blood of my Blood | Official Trailer | STARZ Disney+: elenco de Outlander: Blood of My Blood Harriet Slater

Jamie Roy

Hermione Corfield

Jeremy Irvine

John Hunter Bell

Sara Vickers

Peter Mullan

Romola Garai

