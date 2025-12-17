Donald Trump dará un discurso esta noche, con los rumores de invasión a Venezuela como telón de fondo

El presidente de EEUU hablará a su nación un día después de ordenar el bloqueo total a los buques petroleros venezolanos y luego de que un periodista cercano a él asegurara que podría declarar la guerra esta noche.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , dará un discurso este miércoles a las 21 horas (23 hora argentina), en medio de la tensión con Venezuela y los incipientes rumores de una inminente invasión al país latinoamericano.

Las especulaciones sobre una eventual acción militar de Estados Unidos se intensificaron luego de que el periodista ultraconservador Tucker Carlson divulgara información sensible. El comunicador afirmó que “ Trump anunciará la guerra con Venezuela ” durante su discurso, en base a una fuente no precisada del Congreso .

En la misma línea, Carlson aseguró que a miembros del Congreso se les informó que “ se avecina una guerra ” y que el presidente la anunciaría oficialmente al país.

Estos rumores surgieron un día después de que Trump anunciara un bloqueo total a los buques petroleros sancionados que ingresan y salen de Venezuela , una medida que elevó aún más la tensión bilateral.

El clima se agravó tras la incautación de un buque cisterna sancionado que transportaba crudo venezolano . El 10 de diciembre , militares estadounidenses confiscaron la embarcación y su carga, estimada entre 1 y 2 millones de barriles de petróleo , un hecho que Caracas calificó como un “ robo descarado ”.

Pese a las versiones sobre un posible anuncio bélico, la Casa Blanca mantuvo un perfil bajo respecto a Venezuela en relación con el discurso presidencial. La portavoz Karoline Leavitt señaló que el mensaje de Trump estará centrado en la economía y la inmigración.

La portavoz explicó que el mandatario hablará al país sobre sus “éxitos históricos de este año” y adelantará algunas de las decisiones previstas para el próximo, mientras que el propio Trump promocionó el discurso en su red social Truth Social, donde escribió: “Fue un gran año para nuestro país, ¡y lo mejor está por venir!”.

Donald Trump ordenó el bloqueo total de los buques petroleros en Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó bloquear completamente todos los buques petroleros que entran y salen de Venezuela, en medio de la tensión entre el mandatario republicano y Nicolás Maduro y la operación de la Armada estadounidense "más grande de la historia de Sudamérica".

El jefe de Estado publicó un mensaje en su red social, Truth Social, en el que acusó a Venezuela de haberle robado a EEUU "petróleo, tierras y otros activos" -sin aclarar con exactitud a qué se refiere- y aseguró que, en caso de no devolverlas, "la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto".

En su publicación, Trump apuntó contra Maduro porestar "utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".

Según consignó el magnate, por estos y otros motivos "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera", algo que motivó el gran desplazamiento de fuerzas que viene realizando en el último tiempo la administración republicana en el Caribe.

"Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela", sentenció.