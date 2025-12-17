EEUU y Paraguay firmaron un acuerdo que permite el despliegue de tropas estadounidenses en el país sudamericano + Seguir en









El secretario de Estado, Marco Rubio, recibió en Washington D.C. al canciller paraguayo, Rubén Ramírez,

EEUU y Paraguay firmaron un acuerdo de seguridad nacional, para "combatir el narcotráfico y el terrorismo".

EEUU y Paraguay firmaron este miércoles un histórico acuerdo de cooperación en seguridad, que permitirá a las tropas estadounidenses desplegarse en el país sudamericano. También, implica intercambio de información clave en tiempo real para "combatir al terrorismo y al narcotráfico".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La secretaria de Estado del país norteamericano sostuvo que “este histórico acuerdo establece un marco claro para la presencia y las actividades del personal militar estadounidense y civil del Departamento de Guerra en Paraguay, facilitando la capacitación bilateral y multinacional, la asistencia humanitaria, la respuesta ante desastres y otros intereses de seguridad compartidos”





Los encargados de sellar el pacto fueron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, otra muestra del claro acercamiento de la nación Guaraní, liderada por el presidente Santiago Peña al presidente estadounidense, Donald Trump.

“El presidente Santiago Peña está sumamente comprometido en seguir trabajando fuertemente en la relación de nuestros países, pero también en objetivos compartidos que como éste nos proponen seguir luchando contra el crimen transnacional organizado; seguir trabajando fuertemente contra el tráfico de drogas, contra el tráfico de personas, contra la corrupción, que son todos aspectos relevantes, pero por sobre todas las cosas, por la libertad de nuestra gente”, sostuvo el canciller Ramírez tras firmar el acuerdo de cooperación con Rubio, en Washington D.C.

“Uno de los aliados más fuertes que tiene los Estados Unidos en el mundo, en la región, es Paraguay y su liderazgo político, y que el acuerdo que se firma respeta la soberanía de Paraguay, pero crea también la oportunidad de trabajar aún más acerca y en conjunto para enfrentar a la amenaza primordial que existe en el hemisferio, que es el terrorismo transnacional de diferentes carteles y otras operaciones”, completó Rubio con Ramírez a su lado.

Los detalles del acuerdo entre Paraguay y EEUU Estados Unidos se comprometió a aportar capacidades técnicas y logísticas, además de información sensible y clasificada vinculada a redes de terrorismo y narcotráfico que operan en la región. El acuerdo también contempla el despliegue de efectivos militares y personal civil del Departamento de Guerra en territorio paraguayo, en el marco de misiones conjuntas de cooperación y asistencia. Por su parte, Paraguay asumió el compromiso de compartir información estratégica vinculada a delitos transnacionales detectados dentro de sus fronteras, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención, control y respuesta frente a organizaciones criminales que actúan a escala regional. Paraguay y EEUU firmaron un acuerdo sin precedentes en el cono sur, en otro movimiento enorme del país norteamericano, para aumentar su dominio en la región.