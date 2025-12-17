Venezuela escolta a los cargueros de petróleo tras el anuncio de bloqueo total de Donald Trump + Seguir en









Nicolás Maduro trató de llevar la calma y anunció que los buques de crudo circulan "con normalidad", luego de que EEUU informara un "bloqueo total".

Nicolás Maduro aseguró que las exportaciones de petróleo crudo se mantienen "con normalidad".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que las exportaciones de petróleo de su país se mantienen "con normalidad" luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un "bloqueo total" a los buques petroleros sancionados que lleguen o salgan del país.

A partir de las medidas informadas por Trump, Maduro dispuso que la armada escoltara varios barcos utilizados para las exportaciones, lo que aumenta el riesgo de un posible encuentro naval con los marines estadounidenses.

Este martes, Trump ordenó bloquear completamente a todos los buques petroleros que entran y salen de Venezuela, en medio de la operación "más grande de la historia de Sudamérica" de la armada estadounidense.

El buque de carga incautado, tiene entre 1 y 2 millones de barriles de petróleo crudo, según se estima. El gobierno venezolano calificó el secuestro como "un robo descarado" y acusó a Trinidad y Tobago de cooperar con el país norteamericano, ya que el país caribeño permitió el tránsito de aviones militares estadounidenses por sus aeropuertos.



Escalada de tensiones entre EEUU y Venezuela: las reacciones de los mandatarios Latinoamericanos Los diplomáticos latinoamericanos trataron de calmar las aguas, ante un escenario que cada vez se torna más caliente. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recordó a Trump el “poder de la palabra” vale más la pena que hablar de “guerra”, en medio de los crecientes rumores sobre un anuncio bélico esta noche.

“Le dije a Trump que es más barato y menos sufrible dialogar que hablar de guerra. Si creemos en el poder del argumento y de la palabra, evitaremos mucha confusión en la vida de los países”, dijo el mandatario brasileño. Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, llamó a la ONU a asumir su papel y a “evitar cualquier derramamiento de sangre” en Venezuela. “No se le ha visto [a Naciones Unidas]. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”, dijo. Sheinbaum insistió, en que México siempre debe decirle “no a la intervención” y rechazar “la injerencia extranjera”.