Supermercados Dia: ventas en Argentina aumentaron 17,3%

“El desempeño de Argentina sigue siendo sólido, a pesar del contexto macroeconómico desafiante en el que se encuentra inmerso el país”, expresó la cadena en el informe que elevó a la Bolsa de Madrid.

De todos modos, aclaró que la suba de ventas netas en el país se transforma en una caída de 3,5% si se les quita el efecto precios para homogeneizar la comparación: “Las cifras correspondientes a LFL (like for like) en Argentina han sido deflactadas usando la inflación interna para reflejar el LFL en volumen, evitando cálculos erróneos por la hiperinflación”. Y aclara que “las cifras LFL están impactadas por la baja confianza del consumidor y de los niveles de consumo”.

En términos globales, la cadena atribuyó la mejora en su facturación a la “transformación” puesta en marcha por el grupo.

“Dia ha continuado con su trayectoria positiva durante el tercer trimestre y en el acumulado del año, gracias a los continuos esfuerzos de transformación que se han llevado a cabo y que se han centrado en la oferta mejorada de frescos a los clientes”, señaló Stephan DuCharme, presidente ejecutivo. “Los menores niveles de turismo internacional durante la temporada alta de vacaciones, que ha sido visible en el nivel de tráfico en tienda, no han tenido un impacto material en nuestro desempeño anual hasta la fecha en España y Portugal, ya que se ha mantenido un incremento en el nivel de la cesta media y continuamos con nuestro propósito de convertirnos en la oferta de proximidad escogida por los clientes”.

“Nos apoya el desempeño positivo de las ventas en América Latina, ya que ambos mercados ofrecen unas sólidas ventas netas en moneda local. Brasil continúa beneficiándose de la mejora en la cadena de suministro y de la operativa en tiendas, así como del despliegue de la nueva estrategia comercial. El desempeño de Argentina sigue siendo sólido, a pesar del contexto macroeconómico desafiante en el que se encuentra inmerso el país”, concluyó.