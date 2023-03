Swap, litio y BRICS: la llegada de más divisas podría venir desde China

Massa podría viajar a China el 8 de mayo, junto a gobernadores y empresarios. “El corazón de la gira será firmar el plan de cooperación de la Ruta de la Seda” , explicó Vaca Narvaja. Es que lo que se firmó el año pasado fue el memorándum de entendimiento, y el siguiente paso es enlistar los proyectos prioritarios. En ese momento, se habían estimado inversiones en tecnología e infraestructura por casi u$s 30 mil millones. Además, en octubre podría llevarse a cabo el tercer foro multilateral de las nuevas rutas de la seda, con 274 países.

Otro de los temas en la agenda del ministro de Economía será la formalización de Argentina en el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, conformado por China, Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, que financia proyectos de infraestructura en economías emergentes. “Hay consenso de que nos sumemos a los BRICs ampliados”, aseguró Vaca Narvaja, aunque también diferencias entre China e India podrían significar una traba.

Además, ve como “positivo” el viaje que realizará a fines de marzo el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, a China. “Sería bueno en términos de Unasur que Brasil también se sumara a la Ruta, como hicieron Chile y Uruguay”, agregó el embajador.

Consultado sobre la necesidad de divisas que tiene Argentina, Vaca Narvaja anticipó que en los próximos meses podrían ponerse a disposición la tercera etapa del swap de monedas con China. “De los u$s 5.000 millones anunciados se pusieron a disposición u$s 3.000 millones, y en los próximos meses podrían estar disponible otros u$s 2.000 millones”, aseguró el Embajador. Se trata de divisas (yuanes) que los empresarios argentinos utilizan para comerciar con China.

“La agenda de Massa también va a incluir inversiones de empresas chinas en Argentina, en sectores como el litio y el cobre”, aseguró Vaca Narvaja. Sobre el potencial de exportaciones en el sector minero, el Embajador explicó: “Chile exporta minerales por u$s 57 mil millones y nosotros por u$s 3000 millones. Con China muchos cuestionan que hay déficit comercial, pero China está dispuesto a comprarnos más”, explicó. De hecho, informó que Chile y Brasil tienen balanza comercial positiva con China por la venta de minerales.

Vaca Narvaja, que ya tiene nombre chino (Niu Wang Dao) se aventura a proyectar que China podría ser el principal socio comercial de Argentina de acá a tres años, sobre todo por el litio. China es el segundo país en el ránking de inversiones de litio, con u$s 1756 millones desde 2020, y está primero en el ránking de adquisiciones y fusiones.

El Embajador estima que China podría crecer casi 6% en 2023. “A nosotros nos critican cualquier cosa que hacemos con China, no comprenden que hay que ver a China en términos pragmáticos, como hace Uruguay o Chile, porque podrían ayudarnos a resolver problemas estructurales”, analizó.

Sin embargo, como autocrítica aseguró que debe ampliarse la diplomacia comercial con China, pero con Asia en general. “Pensamos las relaciones comerciales exteriores para un mundo que ya no existe”, opinó, debido a la cantidad de giras comerciales y embajadas que existen en Occidente por sobre Oriente. Su objetivo es abrir siete consulados en China.

Déficit comercial

De hecho, más allá de los temas concretos ya anunciados, como por ejemplo el de Chery y Gotion para fabricar autos eléctricos y baterías en Argentina, Vaca Narvaja aseguró que hay otros segmentos para explorar: “Hay cosas que hoy Argentina importa y podría exportarlas, y a China le interesan. Desde una planta de fertilizantes hasta GNL, de hecho cuando acá es invierno allá es verano, por lo que se podrían firmar contratos de largo plazo, y aprovechar que en 40 años los hidrocarburos podrían estar prohibidos”. Además, Vaca Narvaja no descarta que pueda volver a estar en agenda un acuerdo con China por las granjas porcinas. “Hay empresas y provincias que lo quieren hacer, pero hay que mejorar la comunicación”, aseguró.

En este sentido, aseguró que los países vecinos podrían “ganarle de mano a Argentina” y llegar a mercados en China que Argentina también podría abastecer: Chile con el vino o Uruguay con la carne, la celulosa y las menudencias. "Hay plataformas de comercio electrónico en China con 700 millones de usuarios", informó.

Para Vaca Narvaja, otro sector con potencial es el del turismo: “Son el país que más gasta en turismo del mundo, y post pandemia va a ser mayor”. Para eso, aseguró que trabaja en la existencia de un vuelo directo, mejorar la burocracia de las Visas y cerrar mejoras con el Banco Nación para potenciar los medios de pago digitales. “En la actualidad viajan a Argentina 70 mil turistas chinos, que gastan en promedio u$s 10.000 por viaje. Imaginate si hicieran turismo 500 mil personas”, aseguró.