Tarifas de luz: la Provincia convocó a una audiencia pública para definir los cuadros tarifarios + Agregar ámbito en









Será el 16 de diciembre, en forma virtual, en el marco de la Revisión Tarifaria Integral de la electricidad. Participarán EDELAP, EDEN, EDEA, EDES y las cooperativas eléctricas.

Archivo. El proceso comenzará con una audiencia pública que tendrá lugar el 16 de diciembre.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense convocó a una audiencia pública para el 16 de diciembre, en la que se presentarán las propuestas tarifarias que regirán durante los próximos cinco años para el servicio de distribución de energía eléctrica en la provincia.

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La medida quedó formalizada mediante la Resolución 827/2026, firmada por el ministro Gabriel Katopodis y publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense, donde deberá aparecer durante tres días.

Los detalles de la audiencia pública La audiencia se hará en el marco de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), el proceso que fija las tarifas, las inversiones y los parámetros de calidad del servicio por períodos de cinco años. Además de las nuevas propuestas, se pondrán a consideración de los usuarios las condiciones para la continuidad de la etapa de transición tarifaria que rige hasta que se aplique el primer cuadro surgido de la revisión.

El encuentro comenzará a las 9 y se extenderá hasta las 18, con la posibilidad de continuar al día siguiente si fuera necesario. Será a través de una plataforma digital, con transmisión en vivo por el canal oficial de YouTube del ministerio.

Estará presidido por la Subsecretaría de Energía y contará con la participación del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA). También fueron convocadas las cuatro distribuidoras provinciales, EDELAP, EDEN, EDEA y EDES, y las distribuidoras municipales, que expondrán a través de las federaciones de cooperativas eléctricas. El Defensor del Pueblo bonaerense fue invitado a participar.

La última revisión tarifaria integral se aprobó en 2017. freepik.es Según los fundamentos, las empresas ya presentaron sus pedidos de ingresos y el plan de inversiones proyectado para alcanzar de manera progresiva los parámetros de calidad que se proponen para el próximo quinquenio. Esa información, junto con los requerimientos de las cooperativas, será la que se exponga ante los usuarios. La Provincia también revisó los mecanismos de reparto del Fondo Provincial Compensador Tarifario, la herramienta que busca que usuarios con consumos similares paguen montos equivalentes sin importar en qué parte de la provincia viven. La última revisión tarifaria integral se aprobó en 2017. La siguiente fue postergada a partir de la emergencia energética declarada en diciembre de 2019 y, desde 2021, las tarifas se rigen por cuadros de transición. El nuevo proceso se puso en marcha en 2024, con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) como consultora, y el 9 de septiembre pasado se realizaron mesas de trabajo con las distribuidoras y las federaciones de cooperativas. El reglamento de la audiencia y el formulario de inscripción forman parte de los anexos de la resolución, que también se publicarán en la web del ministerio y en la del OCEBA.