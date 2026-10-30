Oficial: vuelven a subir las tarifas de luz y gas en el AMBA + Agregar ámbito en









Las tarifas de Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy aumentarán desde el domingo, con ajustes de entre 2,94% y 3,65%. Los hogares con subsidio tendrán bonificaciones extraordinarias.

Los aumentos regirán desde el 1 de noviembre. Depositphotos

Las facturas de luz y gas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llegarán con aumentos desde el 1 de noviembre. Las subas se ubicarán entre 2,94% y 3,65%, según la empresa y la zona, de acuerdo con los nuevos cuadros tarifarios publicados este viernes en el Boletín Oficial.

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En electricidad, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) aprobó a través de las resoluciones 886/2026 y 887/2026 la actualización del Costo Propio de Distribución (CPD), uno de los componentes de la tarifa. El ajuste será de 3,18% para Edenor y de 2,94% para Edesur respecto de octubre.

Una nueva suba de tarifas en el AMBA El incremento responde al mecanismo de actualización mensual previsto en las revisiones tarifarias quinquenales, que combina la variación de septiembre del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), de 3,16%, con la del Índice de Precios al Consumidor (IPC), de 1,93%.

Los usuarios residenciales que conservan la asistencia estatal pagarán tarifa bonificada por los primeros 200 kWh mensuales, mientras que el consumo que supere ese tope se cobrará sin subsidio. Para noviembre, la Secretaría de Energía sumó además una bonificación extraordinaria del 25% para ese grupo.

En el gas, Metrogas aplicará un aumento de 2,95% para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y de 3,65% para los del conurbano bonaerense. En el caso de Naturgy BAN, la suba será de 2,96%.

El gas aumentará 2,95% en CABA y 3,65% en Provincia. Mediante la Resolución 304/2026, Energía dispuso una bonificación general del 50% sobre el Precio Anual Uniforme (PAU) para los hogares inscriptos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), a la que se suma un descuento extraordinario del 24,25%. Así, la rebaja total llegará al 74,25%, aunque solo se aplica sobre el PAU: los cargos de distribución, transporte, impuestos y otros conceptos se cobrarán según el cuadro tarifario de cada distribuidora. Las bonificaciones también alcanzan a clubes de barrio, entidades de bien público y otras organizaciones sin fines de lucro. Las empresas deberán detallar en las facturas el valor del PAU y los descuentos aplicados. Otro factor que pesará en las boletas es la eliminación del beneficio de Zona Fría en varias ciudades del país: los usuarios afectados perderán el descuento del 50%, aunque podrán acceder al 20% si forman parte del SEF. En paralelo, a través del Decreto 1305/2026, el Gobierno volvió a postergar hasta el 1 de diciembre la suba pendiente de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono para la nafta y el gasoil. De todos modos, la medida no congela los precios en los surtidores, que también dependen de las decisiones de las petroleras, el valor del crudo, el tipo de cambio, los biocombustibles y la logística.