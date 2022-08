Te da y te quita: el doble juego sobre el bolsillo del plan Massa

Cabe señalar que aun falta la designación del secretario de Política Económica, en la práctica el viceministro. Justamente una de las críticas que se escucharon es que su equipo “no cuenta con un macroeconomista”. Aunque quizás el titular del Palacio de Hacienda ya lo tenga in pectore ya que anticipo que este jueves dará a conocer más integrantes de su equipo.

Consiente que la mirada está puesta en el elevado déficit fiscal Massa instruyo al secretario de Hacienda (Raúl Rigo) que no se utilizará el saldo de adelantos para financiar al Tesoro y, más aún, precisó que el lunes se devolverán al Banco Central 10.000 millones de pesos por este concepto, proceso que continuará en el futuro.

“Básicamente lo que vamos a hacer es no pedirle más plata de emisión, para financiar al tesoro, del BCRA. Nos vamos a arreglar con recursos que recaudamos y con financiamiento del sector privado”, sintetizó. Es decir, o se conseguirá un importante financiamiento del sector privado o el ajuste de las cuentas públicas será significativo.

Ante una consulta de Ámbito sobre cómo hará el gobierno para recortar el gasto público, dada esta fuerte restricción en el financiamiento, el ministro respondió que se trabajará con la administración central, descentralizada y las provincias en un esquema de fijación de prioridades en materia de erogaciones para el tercero y cuartos trimestres.

Concretamente explicó: “Cuando miramos sector público consolidado administración central y descentralizada el número es inferior respecto del desborde del gasto del primer semestre y vamos a hacer en un trabajo conjunto con toda la administración central y descentralizada y también con todas la provincias un esquema de fijación de prioridades. Nosotros tenemos una planificación y no me gustaría que en el trabajo coordinado en cada uno de los sectores de la administración pública se enteren por los medios de cómo tenemos que ordenar y planificar el tercer y cuarto trimestre”.

De esta manera, evitó dar una estimación porcentual del recorte a llevar a cabo. “Seguramente aplicará toda su capacidad política para ir negociando los recortes”, explican quienes lo conocen. Es que tanto los gobernadores como los distintos ministros vienen de contar con abultados ingresos. “No hay conciencia que el gasto no es posible financiarlo” explican los especialistas. Esta será quizás la mayor batalla que el ministro tendrá que encarar no solo con los actores del Estado sino también como dijo con el Parlamento.

Además, Massa ratificó la meta de 2,5% del PIB para el déficit primario del año de donde no hay mucho margen para que el Estado evite el efectuar un severo recorte a los gastos.

Respecto al financiamiento privado y ante el importante vencimiento en pesos para los próximos meses, el ministro anticipó que “para dar mayor previsibilidad y despejar la incertidumbre, hemos lanzado un canje voluntario para los vencimientos en pesos de los próximos 90 días. Finalizará el martes y ya tenemos compromisos de adhesión de más del 60%”.

Subsidios

En materia de subsidios energéticos, el ministro adelantó que se condicionarán a un determinado nivel de consumo, no sólo por una cuestión presupuestaria, sino también para cuidar los recursos.

Precisó que en luz se va a subsidiar hasta 400 kilovatios alcanzado el 80% de los usuarios pero solo el 50% del consumo total residencial.

En el caso del gas la quita del subsidio seguirá en la misma lógica partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución pero también respetando la estacionalidad de nuestras diversas regiones de nuestro país.

En agua la aplicación de la quita por segmentación se inicia en el mes de septiembre. Estas medidas, según los especialistas, implicará un fuerte aumento tarifario además será de más rápida implementación.

Reservas

En cuanto a la política de fortalecimiento de las reservas, precisó que en los últimos días se hicieron gestiones que culminaron con un “compromiso” de sectores exportadores de las cadenas de valor de la pesca, el agro, la minería y otros que le dan la “certeza” al gobierno de que ingresarán en los próximos 60 días un total de 5 mil millones de dólares.

El ministro también denunció “situaciones de abuso por parte de empresas mediante mecanismo de triangulación con su facturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones”. Al respecto, adelantó que se va a un registro por 60 días para que rectifiquen su posición frente a la Aduana, “tal vez entendiendo que, a lo mejor cometieron simplemente un error”.

Se trata de más de 13 mil operaciones de 722 empresas que compraban productos a un precio, lo pasaban por otro destino, y lo traían sobrefacturado a la Argentina, destacó. Pasados los 60 días se harán las denuncias pertinentes en la Justicia argentina de aquellos casos que no se presenten a aclarar o rectificar. Y también se hará la denuncia en la unidad de lavado de EE.UU por lavado de dinero

Consultado por el tema retenciones al campo, dijo que “nosotros acordamos con el secretario Bahillo que es el nuestro secretario de Agricultura, una convocatoria al sector para ponernos a trabajar”. Y agregó “no nos antepongamos condiciones a la hora de sentarnos al diálogo. Nos vamos a sentar a trabajar con el sector”.

Devaluación e inflación

“Vamos a trabajar con el BCRA codo a codo para de alguna manera garantizar que haya diferentes instrumentos y políticas que nos permitan ir reduciendo la brecha” entre el dólar oficial y los alternativos, precisó el ministro.

En sus respuestas a la prensa descartó una macro devaluación al señalar: “quiero decirlo con toda claridad: los shock devaluatorios lo único que producen es pobreza y una enorme transferencia de recursos”.

En cambio, se pronunció a favor de incentivos a la exportación, como la extensión del plazo de la resolución establecida por el BCRA favoreciendo la liquidación de divisas del agro.

En cuanto a la inflación dijo que la obligación de su equipo es “dar respuestas”, pero advirtió que no es posible darlas “en un día o dos, no existe la magia, no existen las situaciones que se resuelven por un pase de magia, y aquellos que dicen eso, mienten”.

Tras plantear que “la inflación es uno de los temas centrales a combatir” precisó que “el mes que terminó y el que empieza, producto de las dificultades que enfrentamos como país y como gobierno, van a ser los dos meses más dificultosos en materia inflacionaria y a partir de ahí vamos a recorrer una curva para ir reduciendo, a partir de las medidas que estamos tomando y otras”.

Planes sociales

Massa también explicó que se va a habilitar un mecanismo por el cual quienes tienen un plan social e ingresan a una empresa, mantienen durante un año el plan como base, el empleador paga la diferencia del salario de convenio más al ART y la obra social.

Al año el trabajador tendrá que optar si se queda en el trabajo o vuelve al plan, entendiendo que “tener el beneficio de trabajo registrado con obra social y derecho a la jubilación va a ser que ese puente que cruza el trabajador que hoy está en un programa de alguna manera se sienta cobijado para mantener el trabajo”.

Ayudas

Dado que la inflación está afectando el poder adquisitivo de la mayoría de la población, el ministro anticipo que el 10 de agosto se conocerá el índice de movilidad jubilatoria, pero con un refuerzo que ayude a los jubilados a superar el daño que les produjo la inflación.

Asimismo, para el sector privado la semana que viene convocará a una reunión entre las entidades empresarias con el propósito de encontrar un “un mecanismo que permita la recuperación de ingresos de los trabajadores del sector privado que en casos de aquellos que ganen entre 50.000 y 150.000 pesos”, afirmó Massa, y se llevará a cabo un reestudio del sistema de asignaciones familiares.

Diciplina fiscal

En resumen, los anuncios tienen como eje la disciplina fiscal aunque con algunos anuncios que podrían dar una señal contraria como por ejemplo, el refuerzo al sector pasivo o que se haya determinado que se haya dada marcha atrás con la reducción de ministerios. También, no ayuda el hecho de que el ministro no precisó como se llevará a cabo la austeridad fiscal en el seno del Estado.

Pero por otro lado, ratifica la meta del 2,5% del déficit fiscal para el año y el compromiso de continuar con el acuerdo con el FMI con el cual converso el ministro este miércoles.

Con la intención del que el BCRA pueda hacer frente a la demanda de divisas Massa aseverò que tiene como objetivo el reforzar reservas con mecanismos como: adelanto de exportaciones con las cadenas de valor de la pesca, el agro, la minería y otros sectores con un estimación de ingreso de divisas por U$S 5.000 en los próximos en los próximos 60 días.

Asimismo que solicitaron el desembolso por USD 1.200 millones de dólares con organismos internacionales por programas vigentes y en estudio. Justamente la demora de estos desembolsos fue una de las críticas a la gestión de Gustavo Beliz.

También, anticipo Massa que “están evaluando cuatro ofertas de REPO con 3 instituciones financieras internacionales y un fondo soberano “y que se tomará una decisión en las próximas semanas pero no dio más detalles. Cabe señalar que los REPO tienen la contra de contar con una elevada tasa de interés.