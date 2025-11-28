Finalizan los depósitos de la prestación por Desempleo de ANSES: cómo saber si me corresponde

El organismo continúa con el cronograma y actualiza los detalles para quienes buscan acceder al apoyo económico durante el anteúltimo mes del año.

La prestación por Desempleo de ANSES se pagará a las últimas personas del calendario.

La prestación por Desempleo de ANSES funciona como un respaldo para quienes atraviesan la pérdida de su trabajo formal y necesitan un ingreso que les permita reorganizar sus gastos. Su objetivo es sostener a quienes quedaron fuera del mercado laboral sin causa justificada.

ANSES confirmó el cierre del cronograma de pagos de noviembre y recordó las condiciones para mantenerse dentro del programa.

El ingreso está dirigido a personas que perdieron su empleo por despido sin causa, finalización de contrato, cierre de la empresa o situaciones que impidieron continuar con las tareas, como problemas de salud o accidentes. Para quedar dentro del esquema, el trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores al fin de la relación laboral.

Los requisitos varían según el tipo de actividad previa:

El trámite puede iniciarse desde la web de ANSES o de manera presencial con un turno asignado. Para avanzar, la persona debe presentar:

Trabajadores de la construcción: Deben acreditar 8 meses con aportes dentro de los 2 años previos al final de obra.

Trabajadores eventuales o de temporada: Necesitan menos de 12 meses de actividad en los últimos 3 años , además de 90 días trabajados durante el año anterior al cierre del contrato.

Trabajadores permanentes: Deben tener al menos 6 meses con aportes dentro de los últimos 3 años previos al despido.

Documento que certifique el despido o cese, como telegrama o preaviso.

Historia laboral actualizada.

Constancia de CBU donde se acreditará el pago.

Una vez aprobada la solicitud, el organismo fija la duración y el monto según los aportes registrados y la antigüedad laboral.

Monto de la prestación por Desempleo de ANSES

El cálculo se basa en los ingresos previos y el tiempo aportado. Desde agosto de 2025, los valores vigentes son:

Monto mínimo: $161.100

Monto máximo: $322.200

Ambas cifras se basan en el Salario Mínimo Vital y Móvil según la escala del período.

Quiénes quedan por cobrar la prestación por Desempleo en noviembre 2025

Para noviembre 2025, ANSES informó que las últimas acreditaciones corresponden a quienes tienen DNI terminado en 8 y 9, con fecha de cobro el 28 de noviembre. El importe se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada, sin necesidad de trámites adicionales.

Con este pago, el organismo completa el calendario del mes para todos los titulares del beneficio.