Rosalía en la Argentina: la cantante estuvo presente en el show de Cindy Cats

La cantante se cruzó con Soledad Pastorutti, Juliana Gattas, Emilia Mernes, Trueno y otras figuras.

Rosalía ya disfruta de su paso por Argentina.

Recién llegada a la Argentina y mientras se espera que confirme las fechas de su nueva gira, Rosalía sorprendió en el show de Cindy Cats, en el microestadio de Ferro, ubicado en el barrio de Caballito.

Durante el evento Rosalía se ubicó en un sector reservado de la platea VIP y presenció la mayor parte del espectáculo.

La cantante española acaparó todas las miradas y se mostró alegre y divertida con amigas, al ritmo de la banda. Rosalía lucía lentes oscuros y una cofia blanca de monja, en alusión al atuendo que utiliza en la estética de su último álbum, "Lux". Desde lo alto del estadio, la joven fue acompañada por Soledad Pastorutti, Juliana Gattas, Emilia Mernes y Trueno, entre otras figuras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosaliaInfo_ES/status/1994212793067729003&partner=&hide_thread=false ROSALÍA junto a Juliana Gattas (Miranda!) en el concierto de Cindy Cats en Buenos Aires. pic.twitter.com/mL6Wafp6eS — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) November 28, 2025 El viaje de Rosalía a la Argentina El viaje de la Motomami a la Argentina es fugaz y se mantuvo en absoluto hermetismo hasta último momento. El jueves al mediodía antes de cerrar su ciclo de Luzu TV Nadie dice nada, Nico Occhiato sorprendió al anunciar que la española estará el viernes en el piso con ellos para brindar una nota. “Nadie lo sabe porque viene solamente a esto. Nos dará una entrevista exclusiva. ¡Vamos a estar entrevistando a Rosalía!”. La emoción de los panelistas del ciclo (Flor Jazmín Peña, Martín Garabal, Momi Giardina y Ángela Torres) fue total.

Aún no hay fechas confirmadas para la próxima gira de la artista, por lo que no se descarta que en la entrevista con Occhiato además de contar cuál fue su inspiración para su nuevo trabajo o interpretar alguna de sus nuevas canciones, devele algún detalle de su siguiente tour y por qué no hasta brinde alguna confirmación.

Según se filtró en algunos medios internacionales, la rueda de conciertos podría comenzar en marzo en España, seguir en junio por Estados Unidos y desde ahí, bajar a América Latina.

