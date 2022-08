Taxis: confirman aumento del 50% en dos tramos

"Teniendo en cuenta la evolución de la tarifa actual en lo que va del año, registra un incremento del 20%, siendo el valor de la ficha actual de $14,40, por lo cual se estima pertinente debatir una nueva suba en el cuadro tarifario de la prestación del servicio", sostuvo Rebord en la reunión que se desarrolló bajo la modalidad virtual y estuvo convocada por el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad.

En ese marco, el funcionario precisó que "la rentabilidad del sector, a valores del mes de julio, registra un incremento de los costos operativos del 50%, por ello se considera oportuno establecer un aumento a implementarse en dos partes: 30% durante septiembre y 20% a partir de noviembre".

Cuánto pasará a costar

El valor de la ficha, que actualmente está en $ 14,40 en horario diurno y $ 17,40 en el nocturno, pasará a costar en setiembre $ 18,70 y $ 22,50 respectivamente; y en noviembre se irá a $ 22,50 y $ 27.

En el caso de la bajada de bandera, los valores vigentes de $ 140 para el horario diurno y $ 174 del nocturno se trasladarán a $ 187 y $ 225 en setiembre y a $ 225 y $ 270 en noviembre.

Rebord mencionó como "las principales actualizaciones que afectan la rentabilidad" a los "incrementos en los sueldos de los choferes, combustibles y aumentos en el valor del vehículo, que impacta en el valor de patentes y seguro, así como también los gastos de habilitación, repuestos y mano de obra por reparaciones".

También, indicó "los sucesivos aumentos en cuanto al valor por litro y metro cúbico por combustible desde el inicio del año y los aumentos del valor de la categoría de monotributo y canasta básica que afectan directamente en la rentabilidad del servicio".

"Debe añadirse el incremento que sufrieron los autos 0Km utilizados por el sector, lo que incide en la calidad de los rodados destinados a taxis y la amortización de los mismos, considerando que la norma referida a la antigüedad de las unidades establece un máximo de diez años", agregó.

La suba de taxis coincidirá con el aumento que tendrá también la tarifa del subte, prevista en un 40% para fines de septiembre, de acuerdo a lo establecido por el Gobierno porteño en la propuesta efectuada el viernes durante una audiencia pública.

De acuerdo a la ley número 6 de la Ciudad de Buenos Aires, las audiencias públicas representan "una instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto de ella". No obstante, "las opiniones recogidas son de carácter consultivo y no vinculante".

Como primer orador de la audiencia de hoy por los taxis, Celia consideró que "esta actualización tarifaria debería haber sido en julio" ya que "la inflación y todo lo que afecta al servicio hace que sea bastante inviable".

"Debemos tener rápidamente las actualizaciones tarifarias, por eso vemos con agrado que se produzcan en una sola audiencia pública estos dos escalones, lo que debería ser la dinámica porque sino no nos dan los costos y, como todo negocio, se necesita una rentabilidad", remarcó.

Por otra parte, reiteró su crítica al funcionamiento de "las aplicaciones ilegales que están destruyendo nuestra actividad porque están sacando de la actividad legal a montones de taxis". "Antes, había unos 36 mil taxis y en la actualidad, como mucho, hay 20 mil", detalló.

En coincidencia, Sergio Pérez, de Taxistas Unidos, aseguró que "no se sostiene más el tema del transporte de las aplicaciones ilegales, evasoras y truchas, frente a las que (el jefe de Gobierno Horacio) Rodríguez Larreta no hace nada para pararlas".

Respecto de la actualización de la tarifa para los taxis, Pérez dijo que "en los últimos cinco años, nuestra herramienta de trabajo que es el auto, aumentó entre 1000% y 1300%; mientras que, en el mismo período, nuestro sueldo como máximo llegó al 250%".

"Matemáticamente, quiero que me expliquen cómo hacemos entonces para cubrir el servicio ya que se vuelve imposible mantenerlo. El taxista sale a perder plata", advirtió.