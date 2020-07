Musimundo apuesta a la tecnología para potenciar su ecommerce

Paralelamente Musimundo.com lanza el primer buscador inteligente de América Latina dentro del mercado de retail electrónico para brindar una solución más eficiente y asertiva, entre las que se destacan la búsqueda por voz, generando una nueva forma de interacción, y por fonética que permite reconocer y corregir automáticamente una palabra mal tipeada, y así agilizar la obtención de resultados.

Relevancia

“Si tuviera que sintetizar el ABC de estas nuevas soluciones es la relevancia, siempre con el objetivo de poner al usuario en el centro de nuestra atención”, analiza Andrés Zaied, gerente de Negocios Digitales de Musimundo. “Estaremos cumpliendo esta meta si logramos ser más eficientes, efectivos, si no les hacemos perder su tiempo y si le mostramos lo que le resulta de mayor interés”, agrega, antes de explicar que se trata de proyectos que la compañía venía trabajando desde hace varios años junto al el equipo de BrainDW”.

“La pandemia aceleró los tiempos de la Transformación Digital, lo que iba a ocurrir dentro de los próximos 3 años, sucedió en 30 días”, aclara Zaied. “Esto nos obligó a desplegar tecnología de Inteligencia Artificial y Machine Learning para eficientizar la experiencia y la operación. Entendimos que los algoritmos de Inteligencia Artificial y Machine Learning son el camino para crecer, para evolucionar. Estos algoritmos logran procesar millones de datos con mucha velocidad y, además, generan retroalimentación positiva, es decir, mientras más se usan, más eficientes son, por lo tanto, es mejor para el usuario y para la empresa”, analiza.

Omnicanalidad

Para el gerente de Negocios Digitales de Musimundo, “la nueva normalidad nos interpela, nos pregunta cómo vamos a convivir on y off. La respuesta es omnicanalidad, en nuestro caso debemos conocer al usuario, facilitarle sus consultas y compras. Por eso, buscamos eficientizar los tiempos en las tiendas, proveyendo a nuestros vendedores y a nuestro ecommerce de información relevante para mejorar los tiempos”, argumenta Zaied y hace un análisis de la nueva normalidad pospandemia: “la readecuación se viene dando hace algunos años. Son los clientes los que nos marcan el rumbo. La tecnología está, hay que ser eficientes e inteligentes en el uso de las mismas y no perder el foco: el usuario debe ser el centro”, concluye.