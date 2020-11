El Tesoro se lleva la escalera. Wall Street dibuja, colgada del pincel

Es la crónica de una derrota anunciada en las urnas, pero el presidente Trump no la reconoce todavía. En tiempos de pandemia, creó su propia burbuja y allí se encerró desde que el escrutinio le mostró la cara de la adversidad. La realidad no le ofrece salida, pero no ceja. Su partido lo acompaña a distancia, sin derrochar entusiasmo, porque la unidad es necesaria para pelear en segunda vuelta las dos últimas bancas del Senado en Georgia. Las denuncias de fraude al voleo se caen por infundadas o no prosperan, los recuentos de votos no moverán el amperímetro dadas las diferencias que sacó Biden, y anular votos, o suspender escrutinios, es una intrepidez que la Justicia no habilita. La elección presidencial está perdida, se quiera admitir o no; pero las chances de retener el Senado son amplias y más si Trump y su prédica operan como un ariete. Lo difícil es armonizar tiempos y prioridades. La Cámara alta se decide el 5 de enero. La movida de Trump es perentoria. Los electores se consagran el 8 de diciembre, y seis días después el Colegio Electoral nominará al próximo presidente. ¿Podrá Trump imponer su última carta, separar el voto de los electores del voto popular? Es misión imposible. ¿Y cómo hacer para que no lo gane la ira y contribuya a la batalla por Georgia? Quién sabe. De momento, los republicanos consienten sus caprichos.