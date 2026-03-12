El Gobierno autorizó por decreto la participación de la Fuerza Aérea Argentina en el ejercicio internacional "Cooperación XI" en Brasil + Seguir en









La medida fue oficializada mediante el Decreto 149/2026 publicado en el Boletín Oficial. El operativo se realizará entre el 16 y el 27 de marzo en Brasil y apunta a entrenamientos conjuntos de ayuda humanitaria y respuesta ante desastres.

Los ejercicios militares tendrán lugar entre el 15 y el 28 de marzo.

El Gobierno nacional autorizó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la salida del país de personal y medios de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) para participar del ejercicio internacional “Cooperación XI”, que se realizará en la ciudad de Campo Grande, en el estado de Mato Grosso del Sur, en Brasil.

La decisión fue oficializada este jueves a través del Decreto 149/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto a los ministros de su gabinete. La medida habilita el despliegue de tropas y equipamiento entre el 15 y el 28 de marzo, período que incluye el traslado, el desarrollo del ejercicio y el regreso al país.

Los ejercicios militares en Brasil El operativo forma parte del Programa de Ejercitaciones Combinadas previsto para el período comprendido entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. Según explicó el decreto, el proyecto de ley que debía autorizar estas actividades fue enviado oportunamente al Congreso de la Nación, pero aún no fue tratado por la Cámara de Diputados, lo que motivó el dictado del DNU.

La medida habilita el despliegue de tropas y equipamiento entre el 15 y el 28 de marzo. El ejercicio "Cooperación XI" es organizado en el marco del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA) y tiene como eje operaciones de ayuda humanitaria, asistencia ante catástrofes y respuesta a emergencias. La actividad contará con la participación de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) como anfitriona.

Según el texto oficial, este tipo de ejercicios fortalece las capacidades operativas combinadas entre los países participantes, mejora la coordinación regional y permite optimizar el uso de medios aeroespaciales en escenarios de desastre.

f16 aviones En esta edición participarán nueve países junto con la Argentina. El decreto también destaca que el entrenamiento permitirá integrar las operaciones aéreas argentinas con las de otras naciones, mediante la adopción de protocolos comunes de comunicación, procedimientos operativos y estructuras de comando, elementos considerados clave para el desarrollo de misiones multinacionales. En esta edición participarán nueve países junto con la Argentina, lo que -según el Gobierno- contribuirá a fortalecer las relaciones diplomáticas y militares en la región y a consolidar la cooperación internacional en materia de seguridad y asistencia humanitaria. La normativa remarca además que la participación argentina refuerza el compromiso del país con la estabilidad regional y la seguridad internacional, al tiempo que permite exhibir las capacidades operativas de la Fuerza Aérea Argentina. El decreto advierte que no participar del ejercicio afectaría el adiestramiento en operaciones combinadas con otras fuerzas aéreas del continente, así como el entrenamiento en regiones con condiciones climáticas extremas, aspectos considerados relevantes para la preparación operativa. En cuanto a los costos, el texto establece que los gastos que demande la participación serán cubiertos con partidas del Ministerio de Defensa, dentro de la Jurisdicción 45 correspondiente a las Fuerzas Armadas.