Diego Santilli preguntó en redes si debería pelarse: qué le respondieron los funcionarios

Diversos referentes de La Libertad Avanza opinaron acerca de lo que debería hacer el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.

Diego Santilli lanzó una encuesta en redes sociales y sometió a votación si cortarse o no el cabello.

En medio de la campaña "Para votar al Colorado, marcá al Pelado" , Diego Santilli , quien encabeza la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, lanzó una encuesta en sus redes sociales: "Acerca del debate tuitero… ¿Me pelo o no me pelo? Los leo", escribió en X.

A tono con la propuesta, los libertarios circularon una foto lograda con inteligencia artificial, en la que se ve al ex PRO sonriente y con la cabeza calva.

Así buscan recordar a sus votantes, como dicen en el spot: “Vas a encontrar una foto donde está Karen (Reichardt) y otra persona que bajó su candidatura”, en alusión a José Luis Espert , quien se bajó de su candidatura luego de que la Justicia investigara sus vínculos con el narcotráfico.

La consulta del candidato desató reacciones de todo el arco político. Una cuenta atribuida al asesor presidencial Santiago Caputo le respondió con un mensaje directo: “ Pelate, loko ”. En la misma línea, Pilar Ramírez , armadora porteña de LLA, se sumó y escribió: “ ¡Colo! Pelate ya… y dejá de gastar energía en excusas ”.

Por su parte la ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, lo desafió: "Yo sé que te animas!!".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1978932335157371135&partner=&hide_thread=false Yo sé que te animas!! — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 16, 2025

En cambio, el vocero presidencial Manuel Adorni rechazó la propuesta con ironía: “Los que aún no apelaron al implante (como es tu caso) por no necesitarlo, deberían rendir culto a esa suerte y cuidar su cabellera. Por lo que no, no te peles. Fin”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1978927884744917283&partner=&hide_thread=false Los que aún no apelaron al implante (como es tu caso) por no necesitarlo, deberían rendir culto a esa suerte y cuidar su cabellera. Por lo que no, no te peles. Fin. — Manuel Adorni (@madorni) October 16, 2025

También se sumaron dirigentes y militantes libertarios, entre ellos Agustín Romo, presidente del bloque de LLA en la Cámara de Diputados bonaerense, quien comentó: “EN VIVO Y EN LA MISA”, en referencia al programa “La Misa” de El Gordo Dan en el canal de streaming Carajo.

El llamativo spot de Diego Santilli de La Libertad Avanza para las elecciones

La Libertad Avanza (LLA) busca rencausar su camino electoral luego de lo que fueron largas semanas de tensión por los vínculos de José Luis Espert - quién fuera el primer candidato a Diputado violeta en la Provincia de Buenos Aires hasta el domingo 5 de octubre - con el presunto narcotraficante, Fred Machado. En este contexto, los nuevos cabeza de lista, Diego Santilli y Karina Reichardt, protagonizaron un curioso spot de campaña que busca alertar a su electorado sobre como elegir la opción libertaria: "Para votar al colorado, marcá al pelado".

El spot fue lanzado luego de que la Cámara Nacional Electoral (CNE) resolviera rechazar el pedido del partido violeta para reimprimir las boletas ante el cambio de candidato. Cabe destacar que el próximo 26 de octubre los ciudadanos votarán por primera vez con el sistema de Boleta Única.

"Cuando estés por votar con la Boleta Única, prestá mucha atención", advierte la candidata a diputada. A continuación, Santilli explica: "En la provincia, La Libertad Avanza es la primera opción, con la columna violeta y el águila".

"Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura. No te preocupes porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza y a mi", alertó Santilli ante posibles confusiones.