Triple femicidio de Florencio Varela: cuáles son las nuevas imputaciones de los detenidos

Este viernes se indagará a ocho detenidos y se sumaron nuevas imputaciones. A raíz de esta medida, todos los imputados quedaron divididos en dos grupos y se requerirá la intervención de la PROCUNAR.

Este viernes se espera la indagatoria a ocho de los nueve detenidos por la causa del triple femicidio en Florencio Varela. Además, los acusados serán notificados de nuevas imputaciones.

En las últimas horas, se conoció que Ariel Giménez , el presunto responsable de cavar los pozos donde fueron hallados los cuerpos de las tres chicas, fue imputado como coautor del triple homicidio, a partir de “nuevas interpretaciones en el caso”, según explicó Arribas.

El letrado comunicó que hoy se les sumarán a los implicados dos nuevas acusaciones a las ya existentes: se trata de “homicidio criminis causa” y “privación ilegítima de la libertad”.

La causa será derivada a la Justicia Federal y se requerirá la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

Asimismo, se destaca en la resolución que las tres víctimas -Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi- fueron contratadas para una supuesta fiesta, lo que motivó que se subieran por voluntad propia a la camioneta blanca que las llevó hasta la escena del crimen.

Una vez allí, fueron secuestradas y asesinadas. En tanto, fuentes judiciales confirmaron que la causa será derivada a la Justicia Federal y se requerirá la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

Nuevas acusaciones: los detenidos quedaron separados en dos grupos

Dentro de las nuevas acusaciones, se indicó que la lista se divide en dos secciones: Grupo I y II. El primero está integrado por Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro (“El Duro”) y Maximiliano Andrés Parra (“Maxi”).

Estos cinco están señalados como coautores de la privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio agravado, incluyendo agravantes por premeditación, alevosía, ensañamiento, violencia de género y criminis causa.

En el segundo caso, están Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez e Iara Daniela Ibarra, a quienes se les omitió el agravante de violencia de género.