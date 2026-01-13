Los agricultores y ganaderos franceses condujeron 350 tractores por las avenidas adoquinadas de París hacia el Parlamento para protestar por sus bajos ingresos y por el acuerdo comercial de la UE con el Mercosur, que está cerca de concretarse.
Tractorazo en París: nueva protesta del sector agrícola francés en el Parlamento contra el acuerdo Mercosur-UE
Francia se convirtió en el mayor opositor de la histórica alianza entre los dos bloques, que espera resolución el próximo sábado.
Escoltados por la policía, los tractores complicaron el tráfico de la hora pico mientras avanzaban por los Campos Elíseos y otras avenidas de París, y luego cruzaron el río Sena para llegar a la Asamblea Nacional. Los sindicatos que lideraron las protestas del martes dijeron que exigían "acciones concretas e inmediatas" para defender la seguridad alimentaria de Francia.
La portavoz del gobierno francés, Maud Bregeon, dijo el martes en la televisora TF1 que el gobierno haría nuevos anuncios pronto para ayudar a los agricultores.
El acuerdo Mercosur-UE, a un paso de ser realidad
Luego de un cuarto de siglo de negociaciones, finalmente el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur recibió la aprobación de los países europeos el pasado viernes 9 de enero. Ahora, el bloque sudamericano deberá dar su habilitación final tras lo que se espera que se concrete la firma, el sábado 17 de enero en Asunción.
Los detractores, encabezados por Francia -el mayor productor agrícola de la Unión-, advierten que el acuerdo incrementará las importaciones de alimentos baratos, como carne vacuna, aves y azúcar, lo que perjudicará a los productores locales. De todas formas, el acuerdo ya tiene el visto bueno de ambos bloques y fue apoyado por la mayoría necesaria.
