Acuerdo Unión Europea-Mercosur eclipsa la influencia de Donald Trump sobre la región

La reciente aprobación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) despertó grandes expectativas en América Latina, luego de más de 25 años de negociaciones. No obstante, junto a los potenciales beneficios de su firma para ambos bloques diplomáticos, el consenso podría indicar los límites de las tácticas de presión del gobierno de Donald Trump en la región , según confiaron analistas.

La alianza comercial con el bloque integrado por Brasil, la Argentina, Paraguay y Uruguay impulsará sustancialmente los lazos comerciales en una región que vio crecer el comercio con China en las últimas décadas mientras la influencia de EEUU se desplomaba.

Pero aún cuando la administración de Trump busca mayor lealtad regional, es poco probable que los gobiernos sudamericanos renuncien a sus lazos con China o Europa en un momento en que eclipsaron a EEUU en el comercio en la mayor parte de la región.

Varios analistas señalaron que los esfuerzos de Trump sobre la región pueden haber ayudado a impulsar un acuerdo comercial. “Si a alguien le corresponde este acuerdo, es al contexto internacional”, sostuvo el asesor de política exterior Ignacio Bartesaghi a Reuters.

“El mérito es de la guerra arancelaria de Trump, del conflicto en Ucrania y de lo ocurrido recientemente en Venezuela”, agregó. La incursión para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro fue la última de varias medidas del presidente estadounidense para influir en los gobiernos regionales.

El año pasado, Trump amenazó con cortar el apoyo financiero estadounidense a Honduras si un candidato conservador no ganaba las elecciones presidenciales. A esto se sumó la tensión arancelaria sobre los productos brasileños para intentar obligar al país a detener el procesamiento del expresidente Jair Bolsonaro.

El republicano criticó repetidamente el multilateralismo y se negó a respetar las normas internacionales, retirando a EEUU de varios pactos globales. e incluso le dijo al New York Times la semana pasada que no necesitaba el "derecho internacional".

La Unión Europea avisa que el acuerdo con el Mercosur se puede aplicar sin ratificación del Parlamento

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión ‌Europea (UE), aprobado el viernes por los gobiernos del bloque europeo, puede ‌aplicarse antes de que el Parlamento ‍Europeo lo apruebe, aseguró este lunes el vocero de la Comisión ‌Europea (órgano ejecutivo de la UE), Olof Gill.

"El tratado contempla esta posibilidad", dijo Gill, agregando que la Comisión está trabajando arduamente para conseguir que el acuerdo sea aprobado por una mayoría ‍de legisladores en el Parlamento.

Asunción, la capital paraguaya, recibirá a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, para oficializar el acuerdo entre el Mercosur y la UE. Este acto administrativo cierra un ciclo de negociaciones de 25 años y habilita la instancia de validación parlamentaria necesaria para su entrada en vigor.