¿Cómo afectará el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur al agro argentino?

Con la aprobación de la histórica alianza, la Fundación del Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales analizó los factores determinantes para el futuro del agro.

Estos son factores que cambiarán las reglas del juego tras el acuerdo entre los bloques.

El Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó de manera previsional el acuerdo comercial con Mercosur . De esa manera, se despeja un obstáculo importante en la ratificación del principio de acuerdo alcanzado por la Comisión Europea con el bloque sudamericano hace algo más de un año. El pacto aún deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En caso de concretarse, se podría crear la zona de libre comercio más grande del mundo con más de 720 millones de consumidores potenciales . En esa línea, la aprobación del acuerdo fue analizada en un documento de la Fundación del Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

“En una época signada por tensiones geopolíticas, conflictos comerciales y debilitamiento del multilateralismo, el Acuerdo con la UE abre grandes oportunidades para la inserción externa del Mercosur, en general y para la cadena agroindustrial argentina en particular” , reza el comunicado de la entidad.

Estos son los puntos más importantes del histórico acuerdo, según INAI:

La UE es la tercera economía mundial, con 450 millones de habitantes y un PBI per cápita de u$s43.000. En 2024 importó unos u$s220.000 millones en productos agroindustriales, de los cuales la Argentina solo aportó el 3%.

Acceso preferencial y competitividad

El acuerdo otorga condiciones arancelarias y no arancelarias preferenciales, equiparando al Mercosur con competidores como Canadá, México, Chile, Colombia y Ucrania.

Impacto estratégico

Actúa como ancla de estabilidad para políticas nacionales y moderniza el marco regulatorio del Mercosur, facilitando futuras negociaciones comerciales.

Beneficios arancelarios

La UE eliminará aranceles para el 99,5% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur: 84% con eliminación total y 15,5% con cuotas o preferencias parciales.

Eliminación inmediata de aranceles (70% de exportaciones)

Incluye: pesca (merluza, vieiras, calamares), porotos y harina de soja, maní, frutas (manzanas, peras, uvas), frutos secos, aceites vegetales industriales, despojos bovinos/porcinos/ovinos, menudencias, grasas y semen bovino.

Eliminación gradual (4 a 10 años, 14% de exportaciones)

Productos como: harina de maíz, aceites vegetales, preparaciones alimenticias, cítricos (limones, naranjas), frutillas, manteca, biodiésel, hortalizas, mermeladas, arroz partido, alimentos para mascotas, conservas de pescado, golosinas y vinos.

Productos con cuotas (15,5% de exportaciones)

Entre los productos están la carne bovina (100.000 tn), aviar (180.000 tn), porcina (25.000 tn), maíz/sorgo (1 millón tn), leche en polvo (10.000 tn), quesos (30.000 tn), etanol (650.000 tn), entre otros. Las cuotas son para todo el Mercosur y requieren mecanismos internos de distribución.

Incentivo a la ratificación

El primer país del Mercosur en ratificar podrá usar el 100% de la cuota UE hasta que los demás se sumen.

Licencias y restricciones

Se prohíben regímenes discrecionales (como DJAI o ROEs). Las licencias deberán ser automáticas, neutrales y transparentes. No se podrán aplicar prohibiciones cuantitativas, salvo excepciones del GATT.

Derechos de Exportación (DEX)

La Argentina eliminará DEX a la UE desde el tercer año. Excepciones: soja, hidrocarburos, corcho, papel y chatarra. Para soja, el tope 18% desde el año cinco, bajando linealmente hasta 14% en el año 10. Solo podrán restablecerse DEX en circunstancias fiscales excepcionales.