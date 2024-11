Trump 2.0: ex hombre fuerte de Bill Clinton cree que dañará a la economía

El ex Secretario del Tesoro de EEUU. durante la presidencia de Bill Clinton, Larry Summers , una voz escuchada en Washington y en Wall Street , consideró que los demócratas perdieron las elecciones porque prestaron demasiada atención a las tendencias macroeconómicas positivas y no la suficiente a la realidad económica de los estadounidenses. “De muchas maneras, los demócratas han perdido de vista al hombre y la mujer comunes en favor de las actitudes y filosofías de la sala común de la facultad”, dijo Summers durante una charla sobre por qué los demócratas perdieron las elecciones y los riesgos que plantean los planes de política del presidente electo Donald Trump para la economía estadounidense, con el periodista John Ellis en la Escuela Kennedy de Harvard. ¿Qué más dijo?

El efecto China

Summers, cuenta Pazanese, también criticó la promesa de Trump de aplicar aranceles del 60% a todos los productos chinos, diciendo que no sólo obligará a los consumidores estadounidenses a pagar precios mucho más altos, sino que tensará aún más las relaciones entre EEUU y China, y afirmó que el país debería “calibrar” con precisión sus políticas comerciales en función de los objetivos estratégicos generales. “En un momento en que la economía china está en dificultades, cuando hay problemas económicos muy difíciles, lo peor que podríamos hacer sería facilitarle al gobierno chino que nos use como chivos expiatorios de sus propios fracasos económicos. Por eso, tenemos que ser muy cuidadosos y centrarnos en nuestra propia seguridad y no seguir políticas que puedan interpretarse como un reflejo de un deseo generalizado de suprimir la economía china”, aconsejó, y agregó: “Eso va a requerir decisiones sutiles sobre la política y no va a requerir fanfarronería, sino una comunicación muy cuidadosa”. Además, “es evidente que tenemos que reforzar las fronteras estadounidenses”, señaló pero “si hablamos de expulsar del país a millones de personas que están aquí ahora, eso es una receta para una escasez de mano de obra a gran escala, y ya hemos visto en el pasado lo que eso hace con la inflación”, sostuvo.

La grieta, también en la sociedad estadounidense

También la grieta de la sociedad estadounidense tuvo un espacio en el debate. Según comenta Pazanese, Summers ponderó la actitud y el mensaje de la vicepresidenta Kamala Harris que se dirigió a los votantes que “aman a nuestro país”, un sentimiento que le gustaría que el Partido Demócrata e instituciones como Harvard defendieran. “Francamente, me gustaría que se tratase de un valor más aceptado en nuestra universidad, donde no es algo de lo que hablamos, celebramos o pensamos”, afirmó. “Hemos hecho muchas cosas mal a lo largo de nuestra historia, pero resulta extraño que la historia que se recibe en nuestro sistema educativo sea tan negativa sobre nuestro país”. Y en clara referencia a la grieta que vive la sociedad estadounidense, Summers afirmó que la Universidad necesita encontrar una manera de alentar el patriotismo como un principio positivo en el campus porque hoy EEUU enfrenta amenazas reales y porque es una alternativa a que cada subgrupo de estadounidenses adopte una identidad particular, lo que genera mucha división.