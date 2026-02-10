Donald Trump aseguró que con Kevin Warsh en la Fed la economía de EEUU crecerá a un ritmo del 15%

El mandatario estadounidense confía en que su candidato para reemplazar a Jerome Powell impulse la economía a niveles récord antes de las elecciones de medio término. La confirmación en el Senado enfrenta obstáculos por la investigación del DOJ sobre Powell.

Trump no se mostró preocupado por una posible demorado en la confirmación de Warsh como titular de la Fed.

El presidente de EEEU , Donald Trump , aseguró que Kevin Warsh , su elegido para conducir la Reserva Federal (Fed) , podría impulsar un crecimiento económico del 15% , una meta excesivamente optimista que refleja la presión que ejercerá la Casa Blanca sobre Warsh si logra ser confirmado en el cargo.

En declaraciones a la prensa norteamericana, Trump afirmó que Warsh había quedado segundo en su búsqueda anterior y arremetió contra Jerome Powell , actual presidente de la Fed. Culpó al ex secretario del Tesoro Steven Mnuchin por la designación del titular de la Fed . "Mi secretario del Tesoro lo quería tanto", señaló sobre Powell.

"Y yo no me sentía bien con él, pero a veces escuchas a la gente y fue un error, fue realmente un gran error ", enfatizó el mandatario republicano.

Acto seguido, destacó que si Warsh " hace el trabajo del que es capaz", EEUU puede "crecer al 15%" o incluso "más que eso" . Y agregó que "va a ser estupendo y es una persona de gran calidad" .

Sin embargo, Trump no aclaró si se refería al crecimiento interanual o a otra métrica. La economía estadounidense, que se proyecta crecerá 2,4% este año, registró un promedio anual de 2,8% en las últimas cinco décadas.

A eso se le suma que el Producto Bruto Interno (PBI) sólo alcanzó un crecimiento anual del 15% en contadas ocasiones desde los años cincuenta, incluyendo el tercer trimestre de 2020, cuando las empresas reabrieron tras los cierres por la pandemia.

Kevin Warsh

Posible demora en el Senado

Sin embargo, la confirmación de Warsh en el Senado, pactada para mayo, podría demorarse. El senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, prometió bloquear cualquier designación en la Fed mientras la administración Trump continúe con la investigación del Departamento de Justicia (DoJ) sobre Powell por una supuesta malversación de fondos en un proyecto de renovación del edificio de la Reserva Federal.

Cuando Kudlow le consultó si la investigación del DoJ justificaba retrasar la nominación de Warsh, Trump respondió: "No lo sé, tendremos que ver qué pasa. He estado luchando contra Tillis durante mucho tiempo, tanto que acabó renunciando". Aparentemente despreocupado por la demora, añadió: "Si ocurre, ocurre".

Presión sobre la Fed

Las declaraciones evidencian que Trump apuesta a que Warsh, de confirmarse, reactive la economía antes de las elecciones de medio término de noviembre, históricamente adversas para los presidentes en ejercicio.

Durante la búsqueda del nuevo titular de la Fed, Trump dejó en claro que quería un candidato dispuesto a bajar las tasas de interés. Posteriormente aclaró que no habría elegido a Warsh si éste hubiese abogado por subirlas.

Eso plantea un desafío para Warsh, ya que los dichos de Trump sugieren que el presidente prioriza un avance de la económia aunque eso implique un rebrote en la inflación, que aún se mantiene lejos de la meta del 2% anual fijado por la Fed.

Los funcionarios del banco central norteamericano proyectaron un único recorte de tasas para 2026, según la estimación media publicada en diciembre, aunque los inversores anticipan dos reducciones este año.