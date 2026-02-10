Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026, montos confirmados y a quiénes les corresponde + Seguir en









El organismo previsional informó los valores finales del extra que cobran los beneficiarios de las asignaciones.

Los montos finales de la Tarjeta Alimentar en febrero 2026. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que la Tarjeta Alimentar se mantiene como un complemento clave para las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) o la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos. El beneficio se acredita de manera automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la asignación principal, sin necesidad de trámites adicionales ni entrega de tarjetas físicas.

El monto de la AUH en febrero asciende a $129.096 por hijo, con un ajuste del 2,85% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, ANSES deposita el 80% del monto mensual ($103.233) y retiene el 20% restante, hasta que se presente la Libreta AUH, que acredita los controles de salud y educación de los niños.

ANSES billetes.webp Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar de ANSES La Tarjeta Alimentar está destinada a tres grupos específicos:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 14 años.

Personas que perciben la AUH por discapacidad, sin límite de edad.

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación.

Madres con siete o más hijos que reciben Pensiones No Contributivas (PNC). ANSES cruza automáticamente los datos de los beneficiarios con el Ministerio de Capital Humano, para determinar quiénes acceden al beneficio. No se requiere inscripción previa, ya que el sistema identifica a los titulares elegibles según la información registrada.

Monto de la Tarjeta Alimentar según cantidad de hijos Los montos de la Tarjeta Alimentar en febrero de 2026 varían según la cantidad de hijos a cargo:

Familias con un hijo: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres hijos o más: $108.062. Estos valores se suman al monto de la AUH, que en febrero alcanza los $129.096 por hijo. Al combinar ambos beneficios, los montos totales que reciben las familias son: Familia con un hijo: $155.483 (AUH + Tarjeta Alimentar).

Familia con dos hijos: $288.402.

Familia con tres hijos o más: $417.761. El dinero de la Tarjeta Alimentar solo puede utilizarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. Cuándo cobro la AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026 El calendario de pagos para febrero de 2026 se organiza según la terminación del DNI del titular: Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0: 9 de febrero.

DNI terminados en 1: 10 de febrero.

DNI terminados en 2: 11 de febrero.

DNI terminados en 3: 12 de febrero.

DNI terminados en 4: 13 de febrero.

DNI terminados en 5: 18 de febrero.

DNI terminados en 6: 19 de febrero.

DNI terminados en 7: 20 de febrero.

DNI terminados en 8: 23 de febrero.

DNI terminados en 9: 24 de febrero. Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 0: 9 de febrero.

DNI terminados en 1: 10 de febrero.

DNI terminados en 2: 11 de febrero.

DNI terminados en 3: 12 de febrero.

DNI terminados en 4: 13 de febrero.

DNI terminados en 5: 18 de febrero.

DNI terminados en 6: 19 de febrero.

DNI terminados en 7: 20 de febrero.

DNI terminados en 8: 23 de febrero.

DNI terminados en 9: 24 de febrero.

