Para la UIA hay cinco campos de reacción: energía, minería, servicios tecnológicos, y turismo

En esa línea, destacó a las pymes como "motores del crecimiento, del crecimiento con inclusión", resaltó la necesidad de "crecer, crear puestos de trabajo y distribuir equitativamente la riqueza generada" y consideró a los trabajadores como "compañeros" y "familia".

"Nuestra entidad aglutina casi 600 mil pymes en el país, que dan trabajo a casi 4,5 millones de personas, lo que la convierte en una entidad netamente federal y territorial y de ahí el conocimiento del día a día de cada vivencia de cada empresario argentino, y que todos tiramos para el mismo lado, en el que buscamos crecer y que la clave de ese crecimiento es el trabajo colectivo", expresó.

El empresario sostuvo que para que las pymes crezcan necesitan financiamiento porque "no hay crecimiento sin inversión y no hay inversión sin financiamiento ni en este país ni en el resto del mundo", señaló.

"No se puede generar empleo de alta productividad sino se estimula al sector privado. Somos un sector perseverante, creativo y capaces de enfrentar adversidades pero jamas podemos vivir sin trabajadores y de incluir", agregó.

"Cuando hablamos de inclusión, es hacer participar al otro, a no dejar a nadie en el camino, a generar riquezas y que esa riqueza se distribuya equitativamente. Las pymes no solo somos los motores de la economía somos los responsables de mas de la mitad del PBI de nuestro país", sostuvo.

Al respecto, agregó que el sector diseña e implementa "soluciones reales y concretas para incorporar a la mayor cantidad de personas a un sistema de crecimiento equitativo e inclusivo" y ponderó que en CAME no estigmatizan a personas que reciban planes sociales.

"Por eso presentamos un proyecto en el Senado de la Nación y por eso desde Presidencia se genero un decreto desde donde se trabaja con la convertibilidad de los planes sociales con trabajo registrado", añadió.

Por su parte, Funes de Rioja afirmó que el sector que representa quiere "construir este país con inclusión de las pymes, en el mundo laboral porque la industria es producción y empleo, no es producción simple".

"Al mirar al país y mirar lo que puede ser el país, empezamos a pensar qué mensajes teníamos para la sociedad política y coincidimos en que la Argentina necesita construir certidumbres, confianzas y concertación a través del dialogo social", dijo.

Según el empresario, "los países que se construyen lo hicieron a partir del diálogo social, a partir de la construcción de una articulación publico-privada donde se buscaron políticas de Estado y no oportunismo político".

"Somos formales y queremos la formalidad y queremos que a la pyme y a la microempresas le hagan la vida fácil y esto no significa que sean impunes sino que paguen los impuestos que puedan pagar y no cosas que no se puedan llegar a pagar porque sino llegamos a la economía informal graciosamente como si fuera parte de una realidad equivalente a la formalidad", aseguró.

"Por eso estamos convencidos que tenemos que tener políticas que duren gane quien gane políticamente. Nuestra meta, para el desarrollo, es una sociedad integrada pero somos parte del problema, no estamos ausentes, pero estamos aquí porque somos conscientes de que tenemos que hacer algo distinto para que el país crezca", agregó.

El presidente de la UIA, expresó que "la Argentina tiene una gran oportunidad en cinco campos de reacción inmediata como son energía, minería, servicios tecnológicos, y turismo".

"Es la gran oportunidad y posibilidad para nosotros y por eso debemos tener un diálogo amplio entre todos. Por lo menos es nuestro pensamiento y contribución y estamos abierto a lo que tengan otros, no queremos que nos una la protesta sino la propuesta", precisó.

Además, afirmó: "Estamos convencidos de que puede haber propuestas sin grietas, porque las grietas son algo político y la realidad de la sociedad es superarlas y que los jóvenes no se vayan porque además es malo para nuestra sociedad, nuestra familia y para nuestro país".

"Queremos una sociedad pujante y con posibilidades y no disfrutamos ni la pobreza, ni la marginalidad, como empresarios porque queremos el consumo y como habitantes de este país porque queremos una sociedad lo más integrada posible", finalizó el titular de la UIA.