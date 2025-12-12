Chau piletas con deck: la nueva tendencia 2026 que ya causa furor + Seguir en









Esta estética natural se hace cada vez más famosa en hogares que buscan más comodidad y una experiencia distinta dentro del jardín.

La nueva tendencia 2026 le dice chau a las piletas con deck.

Cuando se habla de piletas, las opciones tradicionales dejan de llamar la atención frente a nuevas alternativas, que combinan estética y un estilo más relajado. Dentro de ese cambio, surgió una tendencia que va a transformar el patio.

Quienes buscan renovar su patio y hacerlo original eligen esta alternativa, ya que les da una sensación similar a la de un fin de semana en la playa, pero sin salir de casa. Su apariencia y sus detalles decorativos son la razón por la que se convirtieron en la nueva tendencia 2026.

Piscina playa 2 Piscinas de Arena Playa artificial: la nueva tendencia en piletas Entre las novedades para el verano 2026 aparece un formato de pileta inspirado en la playa. Este tipo de pileta recrea una textura suave y agradable al tacto, muy alejada del cemento o la fibra tradicionales. El color y la superficie se acercan a la idea de la costa, lo que renueva todo el jardín.

La clave de estas estructuras es su borde estilo "playa", que permite entrar al agua de manera progresiva. Ese diseño atrae a familias con chicos, adultos mayores o personas que buscan un espacio original para refrescarse con comodidad.

Además, la estética se integra fácilmente al entorno y admite distintos complementos. Cascadas, plantas y luces cálidas ayudan a reforzar la sensación de un rincón pensado para descansar.

Ventajas de las piletas con borde tipo playa Una de las razones del rápido crecimiento de estas piletas es su flexibilidad. Se adaptan bien a patios amplios, jardines medianos e incluso terrenos con desniveles. La estructura permite diseñar versiones de distintos tamaños según las necesidades del hogar. Otro punto valorado es su mantenimiento. Aunque requieren el mismo cuidado que una pileta convencional, su diseño ayuda a conservar el agua en mejores condiciones y con una temperatura más estable. La combinación de estética y comodidad explica por qué el borde tipo playa se volvió una de las principales tendencias del verano 2026.

