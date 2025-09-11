¡Último día! Un supermercado cuenta con ofertas en distintos electrodomésticos







Descubrí las promociones que esta cadena ofrece hasta hoy, 11 de septiembre, para poder ahorrar en productos de tecnología.

Los usuarios que tengan la suscripción de Comunidad Coto podrán acceder a un descuento exclusivo.

La cadena de supermercados Coto ofrece una gran cantidad de descuentos exclusivos para sus clientes. Desde el pasado 5 de septiembre hasta hoy se mantuvieron vigentes varias promociones por el Superfindesemana Coto, en el que se incluyen distintos beneficios para ahorrar en productos de tecnología y electrodomésticos.

Esta promoción solo estará disponible para compras realizadas en distintas sucursales de Coto. Además, la mayoría de los productos en promoción también cuentan con el envío completamente gratuito.

Hasta hoy, los clientes del supermercado Coto podrán aprovechar hasta 12 cuotas sin interés al pagar con las tarjetas de los bancos Galicia, Santander, Credicoop, BBVA y Banco Nación en productos seleccionados de electrónica. Además, los usuarios que estén suscriptos en Comunidad Coto podrán aprovechar un 25% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito.

Con esta promoción, los costos de los electrodomésticos quedarían de la siguiente manera:

Smart TV Led 32” THS: $218.999 (precio regular: $257.988)

$218.999 (precio regular: $257.988) Smart TV Led 43” BGH: $336.999 (precio regular: $449.988)

$336.999 (precio regular: $449.988) Smart TV Led 50” LG: $599.999 (precio regular: $725.988)

$599.999 (precio regular: $725.988) Smart TV Led 65” 4K Noblex: $1.054.999 (precio regular: $1.319.988)

$1.054.999 (precio regular: $1.319.988) Lavasecarropas Carga Frontal LG: $1.169.899 (precio regular: $1.559.988)

$1.169.899 (precio regular: $1.559.988) Lavarropas Carga Frontal Tophouse: $569.999 (precio regular: $764.988)

$569.999 (precio regular: $764.988) Microondas Mecánico Blanco Tophouse: $125.899 (precio regular: $167.988)

$125.899 (precio regular: $167.988) Cava CW-33FD Tophouse: $220.999 (precio regular: $295.188)

$220.999 (precio regular: $295.188) Heladera No Frost Haceb: $663.199 (precio regular: $884.388)

