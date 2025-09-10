En un contexto económico donde cada peso cuenta, ir al supermercado dejó de ser una tarea rutinaria para convertirse en una verdadera estrategia de ahorro. Los clientes buscan aprovechar los beneficios y promociones disponibles al máximo; y en este escenario, Carrefour, una de las cadenas más populares, dio un paso más con el lanzamiento de su propia plataforma digital.
¡Atención compradores! Con la app de este supermercado hay ofertas exclusivas para ahorrar en septiembre 2025
Descargá la plataforma digital y accedé a beneficios semanales, cupones personalizados, herramientas para planificar tus compras y alertas de promociones.
-
Los descuentos en ropa deportiva que ofrece este supermercado para hoy, martes 9 de septiembre de 2025
-
¡Atención ahorradores! Estos dos supermercados están liquidando frazadas
App Carrefour está pensada para simplificar la experiencia del usuario y, sobre todo, cuidar su bolsillo. Disponible para descargar de manera gratuita en dispositivos Android y iOS, concentra descuentos exclusivos, cupones personalizados y múltiples funciones que permiten organizar las compras, adelantar promociones y gestionar pagos de manera más práctica.
De esta forma, cada cliente puede acceder a ofertas personalizadas y disfrutar de una experiencia mucho más ágil, tanto en las tiendas físicas como en la página online.
¿Qué son los cupones en la App Carrefour?
Entre los más destacados son los cupones digitales personalizados, que se adaptan a las compras de cada cliente. Esto significa que la plataforma detecta qué tipo de productos consumís con mayor frecuencia, como alimentos, artículos de limpieza o productos de higiene personal, y, en base a esa información, ofrece descuentos específicos para vos.
Estas se renuevan cada semana y pueden usarse tanto en locales físicos como en la tienda online, lo que brinda flexibilidad para quienes combinan ambas modalidades. Para activarlos, solo es necesario ingresar a la app, revisar la sección de beneficios y seleccionar los que quieras utilizar. Luego, al momento de pagar, se aplica automáticamente al carrito digital o se valida desde el celular en caja mediante un código QR.
Otros beneficios de App Carrefour
Acceder a los beneficios exclusivos de la plataforma digital es muy sencillo: descargá la aplicación desde Google Play o App Store en tu celular, e ingresá con tu usuario y contraseña de "Mi Carrefour". En caso de que aún no estés registrado en este servicio, lo podes hacer desde el sitio web del supermercado. Entre los más destacados se encuentran:
- Producto favorito del mes: los clientes pueden elegir un producto favorito para recibir un descuento especial, incentivando la fidelidad y el ahorro.
- Anticipación de ofertas: la app permite enterarse de las promociones 24 horas antes de su publicación oficial, facilitando la planificación de las compras. Además, podrás encontrar información adicional como direcciones y horarios de apertura.
- Armá listas de compras: planificá que productos vas a comprar en tu próxima visita y así evitás olvidártelos. La organización es la clave.
- Escaneo de códigos de barras: con la función de escáner, los usuarios pueden verificar el precio de los productos en tiempo real.
- Mirá tickets de compra: podés ver tus últimos tickets de compra luego de 24 horas de realizada la transacción.
- Integración con Tarjeta Mi Carrefour: La app se sincroniza con la aplicación de la tarjeta de crédito Carrefour, permitiendo una gestión unificada de pagos y beneficios.
- Compra online simplificada: los usuarios pueden realizar compras directamente desde la app, con opciones de entrega a domicilio o retiro en tienda.
- Temas
- Supermercados
- oferta
Dejá tu comentario