¡Atención compradores! Con la app de este supermercado hay ofertas exclusivas para ahorrar en septiembre 2025

En un contexto económico donde cada peso cuenta, ir al supermercado dejó de ser una tarea rutinaria para convertirse en una verdadera estrategia de ahorro . Los clientes buscan aprovechar los beneficios y promociones disponibles al máximo; y en este escenario, Carrefour , una de las cadenas más populares, dio un paso más con el lanzamiento de su propia plataforma digital .

App Carrefour está pensada para simplificar la experiencia del usuario y, sobre todo, cuidar su bolsillo. Disponible para descargar de manera gratuita en dispositivos Android y iOS, concentra descuentos exclusivos, cupones personalizados y múltiples funciones que permiten organizar las compras, adelantar promociones y gestionar pagos de manera más práctica.

De esta forma, cada cliente puede acceder a ofertas personalizadas y disfrutar de una experiencia mucho más ágil, tanto en las tiendas físicas como en la página online.

Entre los más destacados son los cupones digitales personalizados , que se adaptan a las compras de cada cliente. Esto significa que la plataforma detecta qué tipo de productos consumís con mayor frecuencia , como alimentos, artículos de limpieza o productos de higiene personal, y, en base a esa información, ofrece descuentos específicos para vos.

Estas se renuevan cada semana y pueden usarse tanto en locales físicos como en la tienda online, lo que brinda flexibilidad para quienes combinan ambas modalidades. Para activarlos, solo es necesario ingresar a la app, revisar la sección de beneficios y seleccionar los que quieras utilizar. Luego, al momento de pagar, se aplica automáticamente al carrito digital o se valida desde el celular en caja mediante un código QR.

Otros beneficios de App Carrefour

Acceder a los beneficios exclusivos de la plataforma digital es muy sencillo: descargá la aplicación desde Google Play o App Store en tu celular, e ingresá con tu usuario y contraseña de "Mi Carrefour". En caso de que aún no estés registrado en este servicio, lo podes hacer desde el sitio web del supermercado. Entre los más destacados se encuentran: