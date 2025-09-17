Caso Madeleine McCann: el principal sospechoso fue liberado tras cumplir una condena por abuso sexual

Christian Brueckner cumplía reclusión en Sehnde, norte de Alemania. Fue hallado culpable de violar a una mujer de 72 años en la misma región en la que desapareció la menor.

Brueckner cumplía reclusión por la violación de una mujer de 72 años.

El principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann , el ciudadano alemán Christian Brueckner , fue liberado de prisión este miércoles después de cumplir una condena de siete años por un caso de abuso sexual ajeno al caso McCann.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Brueckner (49) cumplía reclusión en la prisión de Sehnde , norte de Alemania, tras ser hallado culpable de la violación de una mujer de 72 años en la región portuguesa del Algarve , zona en la que la menor desapareció.

Aunque las autoridades británicas, alemanas y portuguesas lo señalan como principal sospechoso del caso McCann desde 2020, no se presentaron cargos formales en su contra en torno a esa desaparición.

De acuerdo a la revista alemana Der Spiegel , las autoridades de ese país cancelaron el pasaporte de Brueckner y le impusieron requerimientos estrictos: estará bajo vigilancia electrónica, deberá declarar un domicilio conocido y necesitará autorización previa para abandonar su residencia.

Su abogado Philipp Marquort , citado por el medio alemán, afirmó: “Este es un intento de la fiscalía de mantenerlo en una especie de detención investigativa donde puedan tener acceso a él en todo momento” .

A diez años de la desaparición de Madeleine McCann, su niñera rompió el silencio La condena del alemán fue tras un caso de abuso sexual en la misma zona donde desapareció la menor.

Brueckner permanece bajo investigación desde 2020, cuando la fiscalía alemana lo nombró públicamente como sospechoso, coincidiendo con el refuerzo de la colaboración policial internacional.

Las pesquisas incluyeron registros y excavaciones en el Algarve en busca de nuevas pruebas. En junio pasado, policías de Portugal y Alemania realizaron una operación de cuatro días excavando zonas clave del área turística donde desapareció McCann, pero no se han anunciado hallazgos concluyentes.

Desaparición de Madeleine McCann: hallan pruebas clave que refuerzan la teoría del asesinato

Un disco duro descubierto en la propiedad de Christian Brueckner, principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann, contiene imágenes perturbadoras que han llevado a los investigadores alemanes a reforzar la hipótesis de que la niña británica, desaparecida en 2007, está muerta.

Este hallazgo se produjo en mayo de este año, durante un registro a la fábrica abandonada del sospechoso en el pueblo de Neuwegersleben, en 2016, donde se encontraron miles de archivos relacionados con abuso infantil y fantasías de secuestro.

El caso de Madeleine, quien tenía tres años cuando desapareció del resort Praia da Luz, Portugal, el 3 de mayo de 2007, ha permanecido en el foco internacional durante más de 16 años.

Christian Brueckner, un ciudadano alemán con historial delictivo relacionado con delitos sexuales, ha sido señalado como el principal sospechoso por las autoridades desde 2020. Aunque la fiscalía alemana afirma tener “pruebas concluyentes”, hasta ahora no se han presentado cargos formales en su contra. De hecho, el fiscal Hans Christian Wolters afirmó en 2020 al programa australiano 60 Minutes: “Tenemos pruebas contundentes de que Madeleine McCann está muerta y que nuestro sospechoso la mató”.