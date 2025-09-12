¡Viernes de ofertas! Este supermercado ofrece descuentos exclusivos para ahorrar en tus compras hoy, 12 de septiembre de 2025







Aprovechá 3x2, 70% de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés en alimentos para mascotas, vinos, electrodomésticos, lácteos y artículos de cuidado personal.

Esta reconocida cadena de compras ofrece descuentos y promociones tanto en sus sucursales físicas como en la tienda online. Depositphotos

Cada viernes, los argentinos buscan aprovechar las promociones especiales que ofrecen los supermercados para planificar mejor sus compras semanales sin gastar de más. Y Carrefour, una de las cadenas más populares en nuestro país, se destaca con ofertas exclusivas que permiten ahorrar en productos de primera necesidad, como alimentos frescos, bebidas y artículos para el hogar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La compañía francesa implementa estos descuentos tanto en locales físicos como en su tienda online, adaptándose a los diferentes hábitos de consumo y brindando opciones cómodas para quienes no desean salir de su hogar. Además, la empresa suele sumar beneficios adicionales para quienes utilizan las tarjetas oficiales de la firma o billeteras virtuales asociadas.

carrefour.jpg

Descuentos y promociones en Carrefour Con ofertas que abarcan diferentes rubros, Carrefour refuerza su posicionamiento como un supermercado que conecta con las necesidades del público, facilitando el ahorro y mejorando la experiencia de compra. Entre las más destacadas, se encuentran:

Llevando dos productos iguales, obtené 50% en la segunda unidad en alimentos, lácteos y productos frescos de marcas como La Serenísima, Milkaut, Gallo y La Salteña.

en alimentos, y productos frescos de marcas como La Serenísima, Milkaut, Gallo y La Salteña. Accedé a 12 cuotas sin interés o un 30% de ahorro en un solo pago en aires acondicionados, Smart TVs, heladeras y lavarroppas de compañías como Noblex, Philips, LG y Philco.

o un en un solo pago en aires acondicionados, Smart TVs, heladeras y lavarroppas de compañías como Noblex, Philips, LG y Philco. Llevando dos productos iguales, aprovechá hasta un 70% de descuento en la segunda unidad en seleccionados de pan, snacks, cervezas y artículos de higiene personal. Entre las firmas participantes se encuentran Bimbo, Pehuamar, Knorr, Grolsch, Colgate, Dove , Sedal y Heineken.

en la segunda unidad en seleccionados de pan, snacks, y artículos de higiene personal. Entre las firmas participantes se encuentran Bimbo, Pehuamar, Knorr, Grolsch, Colgate, , y Heineken. 25% de descuento en alimento seco para mascotas de marcas seleccionadas como Pedigree, Whiskas y One. La oferta solo es válida hasta un máximo de 12 unidades por consumidor.

en alimento seco para de marcas seleccionadas como Pedigree, Whiskas y One. La oferta solo es válida hasta un máximo de 12 unidades por consumidor. Si llevás dos productos iguales de vajilla , podés aprovechar hasta un 70% en la segunda unidad. La promoción incluye vasos, copas, jarras y botellas de vidrio.

, podés aprovechar hasta un 70% en la segunda unidad. La promoción incluye de vidrio. Obtené hasta un 15% de descuento todos los días de septiembre abonando tu compra con las tarjetas Mi Carrefour Prepaga o Crédito . La buena noticia es que el ahorro se aplica en el acto y no tiene tope de reintegro.

todos los días de septiembre abonando tu compra con las tarjetas . La buena noticia es que el ahorro se aplica en el acto y no tiene tope de reintegro. ¡Llegó el 3x2 a Carrefour! Podés aprovecharlo en productos seleccionados de golosinas , lácteos, bebidas, alimentos y vinos de marcas como Cosecha Tardía, Novecento, Glaciar, Nestlé, BC, Vizzio, La Serenísima, Ser, Cofler, Bon o Bon, Rapiditas y Nugaton.

a Carrefour! Podés aprovecharlo en productos seleccionados de , lácteos, bebidas, alimentos y de marcas como Cosecha Tardía, Novecento, Glaciar, Nestlé, BC, Vizzio, La Serenísima, Ser, Cofler, Bon o Bon, Rapiditas y Nugaton. 25% de ahorro en congelados de Paty, Patitas, Granja del Sol, como hamburguesas, bocaditos de pollo y medallones de verdura.

Temas oferta

Supermercados