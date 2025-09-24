La economía sufrió en julio su tercera caída mensual consecutiva, aunque moderó su retroceso







La actividad económica sufrió un nuevo deterioro y se ubicó 0,9% por debajo del nivel de diciembre del año pasado. El crecimiento acumulado de 2025 bajó a 5,6%.

La construcción es uno de los sectores más golpeados.

La economía argentina sufrió en julio su tercera caída consecutiva en términos mensuales, aunque suavizó el deterioro respecto de los dos meses previos. Sucedió en un contexto de salarios deprimidos y creciente inestabilidad financiera.

Según informó el INDEC este miércoles, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se contrajo 0,1% respecto de junio. De este modo, la serie desestacionalizada arrojó su peor dato desde marzo y se ubicó 0,9% por debajo del número de diciembre del año pasado.

Asimismo en términos interanuales la actividad arrojó una mejora del 2,9%, aunque la variación fue la más acotada desde noviembre de 2024. Los sectores que más incidieron en es este repunte fueron el financiero (+23,2%) y el de petróleo y minería (+13,4%).

El comercio creció 2,1% contra julio de 2024, mientras que la construcción presentó un alza del 3%. Por el contrario, la industria manufacturera se contrajo 1,8%.

