24 de septiembre 2025 - 16:16

La economía sufrió en julio su tercera caída mensual consecutiva, aunque moderó su retroceso

La actividad económica sufrió un nuevo deterioro y se ubicó 0,9% por debajo del nivel de diciembre del año pasado. El crecimiento acumulado de 2025 bajó a 5,6%.

La construcción es uno de los sectores más golpeados.

Según informó el INDEC este miércoles, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se contrajo 0,1% respecto de junio. De este modo, la serie desestacionalizada arrojó su peor dato desde marzo y se ubicó 0,9% por debajo del número de diciembre del año pasado.

Asimismo en términos interanuales la actividad arrojó una mejora del 2,9%, aunque la variación fue la más acotada desde noviembre de 2024. Los sectores que más incidieron en es este repunte fueron el financiero (+23,2%) y el de petróleo y minería (+13,4%).

El comercio creció 2,1% contra julio de 2024, mientras que la construcción presentó un alza del 3%. Por el contrario, la industria manufacturera se contrajo 1,8%.

